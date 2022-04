Venäjä on toteuttamassa tiistaina esittämänsä uhkauksen ja katkaisemassa maakaasutoimitukset Puolaan keskiviikkona. Uutistoimisto Reuters kertoo, että toimitusten katkaisu näkyy Euroopan unionin kaasunvälittäjien verkoston datassa.

Myös Bulgaria on kertonut Venäjän uhanneen lopettaa kaasutoimitukset keskiviikkona, mutta Bulgariasta toimitusten päättymistä ei ole vielä vahvistettu.

Ukraina syyttää Venäjää Euroopan kiristämisestä energiatoimituksilla murtaakseen Euroopassa Ukrainaa tukevan rintaman. Venäjä käy hyökkäyssotaa Ukrainaan vastaan kolmatta kuukautta, ja länsimaat ovat lisänneet aseapuaan Ukrainalle. Tiistaina yli 40 maan edustajat muodostivat ryhmittymän aseavun koordinoimiseksi.

Puola kuuluu näkyvimpiin Venäjää vastustaviin EU:n ja Naton jäsenmaihin, joka on myös peräänkuuluttanut tiukimpia mahdollisia talouspakotteita Venäjää vastaan.

Puolalla on ollut Venäjän kaasutoimittajan Gazpromin kanssa kaasusopimus 10,2 miljardin kuutiometrin toimituksista vuodessa, mikä kattaa Reutersin mukaan noin puolet Puolan koko kaasuntarpeesta.

Puolan mukaan maan kaasuvarastot ovat 76-prosenttisesti täynnä, eikä varavoiman käytölle ole välitöntä tarvetta. Maan valtio-omisteisen kaasuyhtiön PGNiG:n mukaan toimitukset Venäjältä Ukrainan ja Valko-Venäjän kautta olisivat katkeamassa kokonaan kello 8 paikallista aikaa eli kello 9 Suomen aikaa aamulla.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on vaatinut Venäjän ”epäystävällisiksi” nimeämiä maita maksamaan maakaasutoimitukset ruplissa, mihin vain harva ostaja on tähän mennessä suostunut.

Bulgaria, joka on maakaasussa lähes täysin riippuvainen Venäjän toimituksista, on todennut noudattaneensa kaikkia sopimusvelvoitteitaan Gazpromin kanssa ja pitävänsä vaatimusta ruplamaksuista sopimusrikkomuksena. Bulgaria on neuvotellut Turkin ja Kreikan kautta korvaavista nesteytetyn maakaasun toimituksista.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja hänen kabinettinsa syyttää Venäjää tavoitteesta Keski- ja Itä-Euroopan murtamiseksi ja demokratiaa vastaan iskemiseksi. Hänen kansliapäällikkönsä kuvasi Venäjän aloittaneen ”Euroopan kaasukiristämisen” ja yrittävän murtaa Ukrainan liittolaisten rintaman.