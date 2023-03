Uuden Suomen analysoiman Alma Median vaalikonedatan perusteella kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaille vaikeimpia kysymyksiä ovat jengiytymisen ehkäisyn keinot, sosiaali- ja terveyspalveluista leikkaaminen, varhaiskasvatus sekä sukupuoli.

Vaalikoneväite ”julkisista sote-palveluista pitäisi ennemmin leikata kuin antaa niille lisärahoitusta valtiolta” saa kokoomuksen ehdokkaat jakautumaan. Yhteensä 47,1 prosenttia ehdokkaista on väitteen kanssa eri mieltä ja vain 34,6 prosenttia on leikkaamisen kannalla. Neutraalin vastauksen on antanut 18,3 prosenttia ehdokkaista.

Puheenjohtaja Petteri Orpo ei leikkaisi sote-palveluista, vaan katsoo, että väestön ikääntyminen pakottaa Suomen käyttämään yhä enemmän rahaa sote-palveluihin.

”On kuitenkin tärkeää, että kykenemme tehostamaan toimintaa sekä ennaltaehkäisemään sairauksia, jotta saamme menojen räjähdysmäistä kasvua taitettua”, Orpo kirjoittaa vaalikonevastauksessaan.

Kokoomus ei mainitse vaaliohjelmassaan sanallakaan sote-palveluista leikkaamista, mutta puhuu talousohjelmassaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten hillitsemisestä.

Erimielisyyttä aiheuttaa myös väite ”sukupuolia on enemmän kuin kaksi”. Yhteensä 38,5 prosenttia kokoomuksen ehdokkaista on samaa mieltä. Erimielisiä ehdokkaita on melkein yhtä paljon, eli 37,5 prosenttia. Jopa 24 prosenttia ehdokkaista ei ota väitteeseen kantaa, vaan on vastannut neutraalisti.

Myös puheenjohtaja Orpo varoo ottamasta kantaa. Hän kirjoittaa, että osa ihmisistä ei mahdu tai koe mahtuvansa kahden sukupuolen raamiin.

”Minä kunnioitan heitä ja jokaisen itsemääräämisoikeutta”, Orpo muotoilee.

Sukupuolikysymyksistä ei kokoomuksen vaaliohjelmassa kirjoiteta.

Suurta hajontaa on myös väitteen ”jengiytymiskehitystä voidaan ehkäistä paremmin lisäämällä varoja kotoutumiseen kuin kiristämällä maahanmuuttopolitiikkaa” kohdalla. Suurempi osa, eli 52,9 prosenttia kokoomusehdokkaista katsoo kotoutumisvarojen lisäämisen olevan parempi keino jengiytymisen ehkäisemiseksi. Eri mieltä on yhteensä 32,7 prosenttia ehdokkaista ja kantaa varoo ottamasta 14,4 prosenttia.

Petteri Orpo tasapainottelee jälleen välimaastossa, eikä ota kantaa. Neutraalisti vastaava Orpo katsoo, että ennaltaehkäisevään toimintaan ja varhaiseen tukeen kouluissa on panostettava. Hän turvaisi myös lastensuojelun resursseja, tiivistäisi viranomaisten ja koulun yhteistyötä sekä toteuttaisi hallittua maahanmuuttopolitiikkaa ja velvoittavia kotouttamistoimia.

”Samalla on myös katsottava läpi rikoslaki ja viranomaisten resurssit sekä arvioida, mitä voidaan tehdä enemmän”, Orpo vastaa.

Vaaliohjelmassaan kokoomus puhuu jengiytymisen ehkäisemisestä nuorten ennaltaehkäisevien tukipalveluiden, lastensuojelun ja kotouttamispolitiikan kunnostamisella. Puolue haluaa koventaa katujengirikollisuuden ja ampuma-aserikosten rangaistuksia sekä panostaa nuorten mielenterveyteen ja ehkäisevään päihdetyöhön.

Viimeinen kokoomusehdokkaiden rivit rakoilemaan saava väite on ”varhaiskasvatuksen työntekijäpulaa tulee helpottaa koulutusvaatimuksia alentamalla”. Ehdokkaista erimielisiä on yhteensä 61,1 prosenttia ja samaa mieltä on 32,7 prosenttia. Koulutusvaatimusten alentamiseen ei ota kantaa 6,3 prosenttia ehdokkaista.

Orpo on väitteen kanssa eri mieltä ja katsoo, ettei osaamistason lasku ole kestävä keino ratkaista työvoimapulaa.

”On kehitettävä työoloja, työn vetovoimaa sekä lisättävä aloituspaikkojen määrää niillä alueilla, joissa on pulaa työntekijöistä”, Orpo listaa.

Kokoomuksen vaaliohjelmassa varhaiskasvatusta käsitellään vain yleisellä tasolla. Puolue kertoo haluavansa nostaa varhaiskasvatuksen laatua ja tavoitella sen maksuttomuutta. Työvoimapulaan tarjoillaan yleisellä tasolla lääkkeeksi kansainvälisen rekrytoinnin helpottamista.

