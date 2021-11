Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee välttämään tästä päivästä alkaen kaikkea matkustamista Etelä-Afrikkaan, Namibiaan, Botswanaan, Zimbabween, Lesothoon ja Eswatiniin (Swazimaa).

Lisäksi THL suosittelee, että kaikki edellä mainituissa maissa viimeisten kahden viikon aikana oleskelleet ja Suomeen palanneet hakeutuvat heti maahan saavuttuaan koronavirustestiin riippumatta siitä, ovatko he saaneet täyden koronarokotussarjan tai onko heillä koronaan viittaavia oireita sekä välttävät sosiaalisia kontakteja ja hakeutuvat koronavirustestiin, jos heillä ilmenee maahan paluun jälkeen edes lieviä koronavirusinfektioon viittaavia oireita. Jos oireita ilmenee, uuteen testiin kannattaa hakeutua, vaikka olisi käynyt testissä jo maahantulon yhteydessä.

Suositusten syynä on Etelä-Afrikassa ja Botswanassa havaittu uusi koronavirusmuunnos B11529. Muunnoksessa on havaittu olevan useita muutoksia koronaviruksen piikkiproteiinissa, minkä vuoksi sen epäillään leviävän tehokkaammin kuin muiden varianttien.

Ei vielä havaintoja Suomessa

Toistaiseksi Suomessa ei ole havaintoja uudesta virusmuunnoksesta.

”Vielä ei ole tietoa, pystyykö uusi variantti kiertämään koronarokotteiden tuomaa immuunisuojaa. Suositus välttää matkustamista eteläisen Afrikan maihin sekä käydä koronatestissä ovat varotoimia, kunnes saamme lisätietoa muunnoksesta”, sanoo johtava asiantuntija Jari Jalava THL:stä tiedotteessa.

Koronatestit eteläisen Afrikan maista tuleville tehdään yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, ja ne ovat testattaville maksuttomia julkisessa terveydenhuollossa kansallisuudesta riippumatta.

Näihin ylimääräisiin testeihin osallistuminen tapahtuu THL:n vahvasta suosituksesta, mutta niihin osallistuminen on vapaaehtoista.

Ensimmäiset havainnot Etelä-Afrikan virusvariantista on tehty marraskuussa Etelä-Afrikassa ja Botswanassa sekä Hongkongissa, jossa muunnos todettiin Etelä-Afrikasta tulleella matkustajalla.

”Uusi variantti saattaa liittyä Etelä-Afrikan kohoaviin tapausmääriin. Lisätutkimuksia tehdään parhaillaan Etelä-Afrikassa, ja kerromme tuloksista heti kun niitä saadaan. Tutkimuksissa arvioidaan myös sitä, pystyykö muunnos kiertämään rokotteiden antamaa suojaa”, sanoo johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra THL:stä.

Tieto vielä vajavaista

Variantti tunnistetaan sekvensoinnilla, jota Suomessa tehdään otospohjaisesti sekä esimerkiksi maahantulon yhteydessä tehtyjen koronatestien positiiviseksi havaituista näytteistä.

WHO arvioi variantin vaikutusta globaaliin pandemiatilanteeseen tänään ja mahdollisesti esittää variantin lisäämistä seurantalistoille (variant of concern (VOC) tai variant of interest (VOI)).

”Tämän hetken vajavaisen tiedon perusteella on vaikea arvioida, millainen mahdollinen leviämispotentiaali uudella variantilla on maailmanlaajuisesti”, Savolainen-Kopra sanoo.

Hän muistuttaa, että virusmuunnosten syntyminen on sinällään hyvin tavallista ja kuuluu virusten normaaliin kiertoon. Variantit voivat levitä ja syrjäyttää aiempia virusmuotoja tai jäädä muiden muunnosten jalkoihin, mikä on nähty koronapandemiankin aikana jo useaan otteeseen.

