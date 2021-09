Elokapina-liike ei ”asetu lain yläpuolelle” vaan kantaa vastuun mahdollisen kansalaistottelemattomuutensa seurauksista, korosti liikkeen edustaja Tuulia Reponen MTV:n Uutisaamussa tiistaina.

Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu, juristi Otto Meri piti lähetyksessä ongelmallisena sitä, että ”joku ryhmä asettaa itsensä lain yläpuolelle”. Hän huomautti, että Suomessa on ympäristöasioiden ohella muitakin yhteiskunnallisia ongelmia, mutta ne on ollut tapana ratkaista ”politiikan piirissä, ei teitä sulkemalla”.

Reponen halusi vastata väitteeseen.

”Emme asetu lain yläpuolelle. Me kannamme seuraukset, olemme siellä omilla kasvoillamme – kannetaan se [vastuu] omalla maineellamme ja omalla kukkarollamme. Me maksetaan sakot ja mennään vankilaan, jos on tarve”, Reponen sanoi.

Elokapina on ilmoittanut palaavansa 29. syyskuuta alkaen jopa kymmenpäiväiseen mielenosoitukseen Helsingin Mannerheimintielle, josta poliisi kesällä joutui voimatoimin poistamaan liikennettä estäneitä mielenosoittajia. Elokapina on valmis käyttämään ”kansalaistottelemattomuutta ja väkivallatonta suoraa toimintaa” saavuttaakseen tavoitteensa – ensi sijassa saadakseen hallituksen julistamaan Suomeen ilmastohätätilan.

Reposen mukaan viime kädessä poliisi tekee tulkinnan, milloin mielenosoitus muuttuu kansalaistottelemattomuudeksi ja minkälainen häiriö yhteiskunnassa on hyväksyttävää.

”Viime kesänä Mannerheimintien sulusta aiheutui noin kolmen minuutin viivästys julkiselle liikenteelle. Onko se sellainen asia, mitä meidän demokraattinen järjestelmämme ei pysty handlaamaan, kun kuitenkin on puhe miljoonien ihmisten hengestä?” hän kysyi MTV:n lähetyksessä.

Reponen kertoi lähetyksessä myös, että liike on ollut yhteydessä Helsingin pelastustoimeen ja tiedustellut, minkälaista haittaa Mannerheimintien liikenteen tukkimisesta koituu pelastustoiminnalle. Elokapinalla on hänen mukaansa kontakti pelastustoimeen ”Syyskapinan” aiheuttamien häiriöiden koordinoimiseksi.

Kysyttäessä, miksi Elokapina näkee oikeudekseen pyrkiä ulkoparlamentaarisesti vaikuttamaan maan hallitukseen, Reponen viittasi tasavallan presidentin YK:ssa pitämään puheeseen.

”Sauli Niinistö tuossa juuri sanoi hyvin puheessaan, että meillä on ilmastohätätila edessämme. Tarvitaan voimakkaita tekoja ja Helsingin henkeä, jotta saadaan tehtyä riittävät ilmastotoimet ja turvattua meidän lapsillemme turvallinen tulevaisuus, eikä pahenneta kriisiä”, sanoi Reponen, joka piti Niinistön kannanottoa merkittävänä.

Lähetyksessä oli paikalla myös vihreiden varapuheenjohtajaksi valittu kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Atte Harjanne. Hän sanoi ”lähtökohtaisesti” tuomitsevansa lain rikkomisen, mutta häneltä löytyi ymmärrystä myös kansalaistottelemattomuudelle, jota hän kuvaa rauhanomaiseksi vaikuttamisen keinoksi.

”Kansanedustajana pyrin tekemään lakeja, jotka johtaisivat parempaan maailmaan”, Harjanne sanoo.

”Mutta ymmärrän myös, että kansalaisyhteiskunnassa on muitakin keinoja vaikuttaa, ja he itse kantavat sen vastuun toimistaan. Elokapinassa on kyse lopulta siitä, onko sillä sosiaalista hyväksyttävyyttä ja legitimiteettiä toiminnalleen – vai kääntyykö se itseään vastaan? Tiedän monia ihmisiä, joita se ärsyttää, mutta tiedän myös ihmisiä, jotka sitä symppaavat”, Harjanna pohti.

Harjanne ei yhtynyt Meren näkemykseen, että Elokapina asettuisi lain yläpuolelle. Harjanteen mukaan kansalaistottelemattomuuden voi nähdä myös ”lain kohtaamisena” – kantavathan aktivistit vastuun ottamalla vastaan mahdolliset rangaistukset, joita toiminnasta seuraa.

Entä jos hallitus suostuisi kapinoitsijoiden vaatimuksiin ja julistaisi Suomeen ilmasto- ja ympäristöhätätilan sekä aloittaisi tiukemmat ilmastotoimet?

”Lähden kotiin välittömästi, kun vaatimukset on hyväksytty”, Reponen sanoi.

