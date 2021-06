Italian pääministeri, Euroopan keskuspankin EKP:n entinen pääjohtaja Mario Draghi pitää lisäelvytystä juuri nyt tarpeellisena, mutta varoittaa samalla kovin sanoin löysän talouspolitiikan riskeistä.

”Juuri nyt ennusteet kertovat, ettei pandemiaa edeltäneelle tasolle päästä ilman lisäelvytystä, eli meidän on toimittava tehokkaasti. Lisäksi meidän on pyrittävä vielä parempaan; pandemiaa edeltäneiden talouskasvulukujen ylitys tekisi koronakriisin vuoksi otetusta massiivisesta valtionvelasta kestävää. Samaan aikaan meidän on vakuutettava sijoittajille, että palaamme kurinalaisempaan talouspolitiikkaan, kun toipuminen on vakaata, tämä on tavoitteemme ja sen pitää olla kaikkien tavoitteena”, hän sanoi puheessaan Barcelonassa perjantaina.

Italian pääministeri varoitti puheessaan myös euroalueen velkakriisin seurauksesta: populismin noususta ja populistien pääsystä valtaan. Populistinen Viiden tähden liike voitti parlamenttivaalit Italiassa vuonna 2018 ja nousi päähallituspuolueeksi. Seurauksena oli muun muassa valtionvelan sekä Italian ja Saksan korkoeron paisuminen.

”Velkakriisin jälkeen unohdimme tosiasiat ja otimme demokratian annettuna. Riskinä oli silloin ja on nyt populismi. Kun yhteiskunta käy läpi suurta muutosta, meidän on tuettava työelämää, työntekijöitä ja autettava niitä, jotka menettävät työpaikkansa”, Draghi kommentoi.

Ulostulo on poikkeuksellinen, sillä Draghilla ei ole tapana kommentoi poliittisia käänteitä.

Samasta asiasta ovat koko kevään ajan varoitelleet niin ekonomistit kuin politiikan tutkijatkin. Erityisesti Italiassa on olemassa mahdollisuus, että Draghin jälkeen valtaan nousee populistinen ja eurokriittinen äärioikeisto. Jo kevään aikana on nähty merkkejä erilaisista operaatioista, joiden ainoana tarkoituksena on horjuttaa hallitusta.

LUE TARKEMMIN:

Draghi itse nostaa esiin myös toisen kriisin.

”Tällä kertaa meidän on kiinnitettävä huomiota myös ympäristöön: koronakriisi ei saa muuttua ympäristökriisiksi.”

LISÄÄ AIHEESTA: