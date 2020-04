THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen sanoo ruotsalaiselle uutistoimisto TT:lle, että Suomi on rajoittanut koronan leviämistä jo vähän liikaakin.

Salmisen mukaan taudin huippu saavutetaan nykytahdilla vasta syksyllä.

”Tavoitteemme on ollut koko ajan suojata terveydenhuollon kapasiteettia. Sen tavoitteen olemme saavuttaneet ja menneet vielä ylikin. Leviäminen on vähän kyllä jo pientäkin nyt. Sillä jos tauti etenee liian hitaasti, kestää ikuisuuksia ennen kuin selviämme tästä pandemiasta. Totta kai on hyvä, että vanhat ja sairaat eivät kuole, mutta tämä on tasapainoilua”, sanoo Salminen.

Taudin tukahduttamiseen Salminen ei usko ja hän arvioi, ettei koronarokote valmistu syksyksi tai edes ensi vuodeksi.

THL on varoittanut Sanna Marinin (sd) hallitusta ”myöhemmästä isosta epidemiasta” eli toisesta aallosta. THL:n tutkimusjohtaja Arto Palmu sanoo Dagens Nyheterille, että toinen aalto on jo käytännössä väistämätön.

”Mutta myös paikallisia puhkeamisia voi tulla. Kaikki odottavat nyt rokotetta, joka suojaisi väestöä, mutta siinä menee aikaa”, Palmu arvioi DN:lle.

Hän nostaa esiin myös Suomen koronastrategian talousvaikutukset.

”Ne ovat valtavat, ja on olemassa raja sille, miten kauan näitä [rajoituksia] voidaan jatkaa. Jos annamme talouden toimia vähän enemmän kuten Ruotsissa, niin ehkä rajoituksiakin voitaisiin jatkaa hieman kauemmin. Kaikkea tätä pitää vielä tutkia.”

Ruotsalaiset ovat hyvin tietoisia poikkeuksellisesta strategiastaan ja siitä, että koronakuolleisuus on Pohjoismaiden suurinta. Ruotsissa 2 274 ihmistä on menehtynyt koronaan, kun Suomessa vastaava luku on 193. Salminen arvioi TT:lle, että Ruotsin strategia voi johtaa suurempaan kuolleisuuteen sekä siihen, että epidemia ohitetaan nopeammin. Samalla hän kuitenkin painottaa, että lopulliset tulokset selviävät vasta myöhemmin.

Salminen painottaa ruotsalaismedialle, että Suomen strategiavalinnan taustalla vaikuttaa vahvasti perustuslaki, joka arvostaa korkealle ihmishenkiä ja turvallisuutta. Lisäksi hän huomauttaa, että Suomessa hallituksella oli käytössään poikkeuslait pandemian varalle toisin kuin Ruotsissa.

