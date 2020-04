Suomen viranomaiset anna ohjeistusta tai yleistä suositusta käyttää hengityssuojaimia tai kangasmaskeja julkisella paikalla liikuttaessa. Useissa Euroopan ja Aasian maissa maskien käyttö julkisilla paikoilla on pakollista. Kuva Amsterdamista.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoivat lauantaina yhteisessä tiedotteessaan, etteivät anna ohjeistusta tai yleistä suositusta käyttää hengityssuojaimia tai kangasmaskeja julkisella paikalla liikuttaessa.

Ministeriön ja THL:n mukaan laajamittainen itsetehtyjen kankaisten suojaimien tai maskien käyttö julkisilla paikoilla voi pahimmillaan johtaa vääränlaiseen turvallisuuden tunteeseen.

Linjaus on herättänyt vilkasta keskustelua myös lääkäreiden keskuudessa.

”Arvostaisin että viranomaiset puhuisivat totta. Maskien suosittelemattomuus johtuu vain siitän ettei niitä ole”, anestesia- ja tehohoidon ylilääkäri Risto Kuosa kommentoi Twitterissä.

Hän viittaa myös arvostetun The New England Journal of Medicinen hiljattain julkaisemaan artikkeliin pisatartunnoista.

Professori Anna Rotkirch puolestaan viittaa Euroopan tartuntatautiviraston suositukseen maskien käyttämisestä. Suosituksen mukaan maskien käyttö julkisilla paikoilla vähentää koronaviruksen leviämistä.

”Maskit nimenomaan täydentävät viruksen torjuntaa käytettävää työkalupakkia”, epidemiologi Maarit Leinonen kommentoi.

Leinonen tarttuu myös STM:n ja THL:n tiedotteen kohtaan, jonka mukaan terveysviranomaiset seuraavat tilannetta tarkkaan ja mikäli uutta tutkimusnäyttöä tai tietoa tulee, voivat luonnollisesti myös suositukset muuttua.

”Voisitteko siis julkaista artikkelit ja/tai muun tieteellisen näytön mahdollisista hyödyistä ja haitoista, johon tämä suositus nojaa? Tiedeyhteisö voisi kenties tulla avuksi uuden tiedon keräämisessä”, hän kommentoi.

