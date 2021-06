Alkoholittomat väkevien juomien korvikkeet ovat rantautuneet Suomeen viimeisen vuoden aikana, ja alkoholijuomayhtiö Altia harkitsee valikoimiinsa niin sanottuja alkoholittomia väkeviä.

”Julkaisemme vuoden loppuun mennessä alkoholittoman akvaviitin ja olemme suunnitelleet myös tuovamme ginejä ja ready-to-drink-juomia kauppoihin”, Altian markkinointi- ja innovaatiojohtaja Kirsi Puntila kertoo. Ready-to-drink-juomat ovat juomasekoituksia.

Altian teettämän kuluttajatutkimuksen mukaan alkoholiton juomatrendi on vastaus hyvinvointibuumiin ja vapaa-ajan merkityksen kasvuun.

”Ihmiset eivät halua uhrata vapaa-aikaansa krapulaan”, kertoo Altian tutkimuspäällikkö Milla Sorsakivi.

”Mustavalkoinen alkoholikeskustelu on alkanut pikkuhiljaa saamaan myös harmaita sävyjä. Enää ei tarvitse selitellä, jos valitsee alkoholittoman vaihtoehdon”.

Alkoholittomat juomat ovat Sorsakiven mukaan ”aikuisten vaihtoehto” alkoholijuomille.

”Tavoite olisi, että juoma palvelisi tilannetta, jossa muuten käytettäisiin alkoholia”, sanoo Puntila.

Historiallisen suuri muutos

Kyseessä on kuitenkin Puntilan mukaan vielä marginaalinen ilmiö Suomessa, jossa tilastotietoa kulutuksesta ei ole vielä saatavilla.

Sorsakiven mukaan trendi on lähtöisin alun perin Isosta-Britanniasta, jossa se on kasvanut jo suureksi ilmiöksi kuuden vuoden aikana.

Puntilan mukaan kyseessä on historiallisen suuri muutos Suomessa alkoholin kuluttajien juomistottumuksissa. Alkoholittomien markkinoiden kasvu sai Puntilan mukaan alkunsa vuonna 2018 matala-alkoholillisten juomien tultua kauppoihin.

”Nyt voi oikeasti sanoa, että kyseessä on valtava muutos, johon lähdemme rohkeasti mukaan”, Puntila iloitsee.

”Kehitystä on vaikeaa seurata, koska väkevien korvikkeet sotketaan seurannassa alkoholittomien oluiden kanssa. Bacardi on kuitenkin ennustanut vähittäismarkkinoille jopa 400 prosentin kasvua vuoteen 2024 mennessä.”

Valmistuksessa haasteena säilyvyys ja markkinat

Alkoholittomia juomia ”blendataan” eri raaka-aineita yhdistämällä. Juomissa panostetaan ennen kaikkea makuun.

”Juomat tulevat olemaan mausteisempia, joka korostaa väkevissä ilmeneviä piirteitä, kuten terävyyttä”, tuotekehityspäällikkö Laura Koivisto kertoo.

Haasteena juomassa on säilyvyys.

”Alkoholi on erinomainen säilöntäaine, jota on pyritty korvaamaan esimerkiksi eri säilöntäaineilla tai pastöroimalla. Mielestäni alkoholittomien juomien pullokokoon on hyvä kiinnittää huomiota, koska juoma tulee nauttia nopeammin kuin hyvin säilyvät alkoholilliset vaihtoehdot.”

