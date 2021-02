Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) ilmoitti keskiviikkona, että kaikkien koronarokotteiden annosväliä on suositeltavaa pidentää 12 viikkoon. Kansanedustaja Mari Rantanen (ps) ihmettelee THL:n alaisen ryhmän suositusta, joka ylittää reilusti joidenkin rokotteiden valmistajien omat suositukset.

Rantanen huomauttaa, että vielä kuukausi sitten KRAR-ryhmään kuuluvat asiantuntijat, Tampereen yliopiston rokotekeskuksen johtaja Mika Rämet ja THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek, olivat itse huolissaan rokoteannosten antovälin pitkittämisestä.

Uuden linjauksen taustalla ovat havainnot Britanniasta ja yksittäisestä, EU:n myyntiluvan äskettäin saaneesta Astra Zenecan rokotteesta. Oxfordin yliopiston ja Astra Zenecan tutkijat ovat huomanneet, että yksikin annos rokotetta antaa 76-prosenttisen suojan covid-sairautta vastaan 90 päivän ajaksi. Lisäksi on osoittautunut, että toisen annoksen eli tehosteannoksen teho oli suurempi, jos kahden annoksen välissä on kuukautta pitempi aika. Rokotteen suoja nousi kaikkein suurimmaksi, kun annosväli oli ainakin 12 viikkoa.

Uutisten jälkeen monissa maissa on päätetty panostaa siihen, että mahdollisimman moni saadaan rokotettua edes kerran virusta vastaan. Britannian nykyinen linja on viivästyttää toisen annoksen antamista korkeintaan 12 viikkoon asti, CNBC kertoo.

Myös Suomen strategianmuutosta perusteltiin paremman suojan kehittymisellä.

"Rokotettu saa yleensä paremman suojan, kun annosväliä pidennetään, sillä silloin elimistön tuottama vastustuskyky kypsyy ja vahvistuu", THL:n Hanna Nohynek totesi keskiviikkona.

"Samalla pidempi annosväli auttaa vakavassa epidemiatilanteessa nostamaan nopeasti rokotuskattavuutta, kun pienissä erissä saapuvat annokset riittävät entistä useammalle. Mahdollisimman moni, jolla on kohonnut riski saada vakava koronavirustauti, saa nopeammin ensimmäisen rokoteannoksen tarjoamaa, jo kohtalaisen hyvää suojaa."

Suomen uusi suositus kuitenkin koskee kaikkia koronarokotteita. Muista valmistajista Pfizer-Biontech ja Moderna ovat varoittaneet, että niiden rokotteiden tehoa ei voida taata, jos toista annosta ei anneta tietyn aikavälin sisällä. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan Modernan ja Pfizerin rokotteiden tehosteannokset tulee antaa mieluiten 21–28 päivän sisällä ja maksimissaan 42 päivän eli kuuden viikon sisällä. Samanlaiset ovat Yhdysvaltain tautivirasto CDC:n ohjeet.

”Niin rokotevalmistajat, maailman terveysjärjestö WHO kuin Euroopan lääkevirasto EMA:kin ovat suositelleet, että toisen rokoteannoksen väli on 3-4 viikkoa, kuitenkin maksimissaan 42 päivää mikäli epidemiatilanne on erityisen vakava. Suomessa epidemia ei ole erityisen paha moneen muuhun maahan verrattuna. Silti THL linjaa kaksinkertaisen rokoteannosvälin kuin mitä on suositeltu”, kansanedustaja Rantanen ihmettelee tiedotteessaan.

Hän nostaa esiin Ilta-Sanomien jutun kuukauden takaa. Tuolloin Mika Rämet varoitti siitä, että antovälin pitkittäminen voi jättää suojan vajavaiseksi ja antaa virukselle mahdollisuuden kehittyä sietämään rokotevastetta.

”Sen takia en ole hirveän innostunut siitä, että sitä tehosteannoksen antamista ruvettaisiin kovin pitkälle pidentämään”, Rämet sanoi.

Nohynek ei tuolloin uskonut, että ensimmäisen rokoteannoksen antama suoja heikentyisi, mutta hänkin piti virusmutaatioiden riskiä mahdollisena.

”Vielä kuukausi sitten sekä THL:n Nohynek että Tampereen yliopiston rokotekeskuksen professori Mika Rämet olivat päinvastaista mieltä rokotevälin pidentämisestä. Jos nyt asiat ovat toisin, tulisi sille löytyä vankka tutkimusnäyttö perustaksi”, Rantanen vaatii.

”Olen huolissani siitä, että rokotuskattavuutta yritetään pönkittää keinotekoisesti. Vaarana on, että rokotteen teho kärsii ja suoja virukselle jää puutteelliseksi. Pahimmassa tapauksessa virus saa tilaisuuden muuntautua rokotetta kestäväksi.”

Lääkealan julkaisu BMJ käy tammikuisessa artikkelissaan läpi näyttöä annosvälin pidentämisen puolesta. Asiantuntijalehti tuo esiin, että esimerkiksi Pfizer-Biontechin rokotteen osalta näyttöä ei ole: eri annosvälien vaikutusta ei ole tutkittu. Tämän takia valmistajat eivät voi taata rokotteen tehoa, jos annosväliä venytetään suosituksen yli.

