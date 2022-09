Auli Valpola, Lontoo: Hallitustyö heti katkolle

Britanniassa viime viikko oli historiallinen, kun kuningatar Elisabet II kuoli 70 vuoden hallinnon jälkeen ja kuningas Charles III nousi valtaan. Kuningatar ehti vielä nimittää Liz Trussin kautensa 15. pääministeriksi.

Kuningas Charles joutui heti hoitamaan seremoniallisia tehtäviä. 73-vuotias kuningas on valmistautunut tähän vuosikymmenien ajan, joten valtionjohtajan muodollisuuksien hoito jatkuu kuten ennenkin.

Kuningattaren heikentyneestä tilasta ilmoitettiin, kun käsittelyssä oli Trussin hallituksen ensimmäinen tärkeä poliittinen linjaus, energiatukipaketti. Hallituksen ja parlamentin työskentely jatkuu vasta suruajan päätyttyä maanantain hautajaisiin.

Truss lupasi lisää tukea kuluttajille niin, että heidän energialaskunsa pysyvät lähellä nykytasoa kaksi vuotta. Hallitus ei kuitenkaan vielä ilmoittanut, paljonko toimi maksaa, miten se rahoitetaan ja millaista tukea yrityksille annetaan.

Selvältä näyttää, että valtion lainanottoa joudutaan entisestään lisäämään. Truss ja tuore valtiovarainministeri Kwasi Kwarteng ovat antaneet ymmärtää, ettei valtionvelan kasvu ole heille ongelma.

Truss on neljäs peräkkäinen konservatiivipääministeri, mutta jokainen on vetänyt omaa linjaansa. Esimerkiksi David Cameronin kaudella velkaa pyrittiin vähentämään leikkauspolitiikalla.

Trussin hallitus on koottu puolueen oikean laidan poliitikoista, jotka periaatteessa kannattavat vapaata markkinataloutta ja pientä valtiota. Energian ja muiden hintojen nousu vaati kuitenkin hallitukselta ratkaisuja.

Vaikka Truss on istunut edeltäjiensä hallituksissa, se ei ole estänyt häntä arvostelemasta erityisesti niiden talouspolitiikkaa. Hänen näkemyksensä on, että veroleikkauksilla ja tuotannon ja tarjonnan lisäämisellä talouskasvu vauhdittuu.

Trussin uudessa hallituksessa on kovan linjan brexitin tukijoita, joten neuvotteluista EU:n kanssa koskien Pohjois-Irlannin kiistaa ei odoteta helppoja. EU on tehnyt uuden kompromissiehdotuksen tullijärjestelyjen hoitamisesta.

Terveysministeriksi ja varapääministeriksi Truss nimitti läheisen ystävänsä Thérèse Coffeyn , jolla on isoja haasteita edessä. Koronapandemia on venyttänyt terveydenhuoltojärjestelmä NHS:n voimavarat äärimmilleen.

Katja Incoronato, Udine: Paljon pelissä Italiassa eli EU:n tärkeimmät vaalit

Italiassa valta vaihtuu ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa 25. syyskuuta. Kyseessä ovat koko EU:n tärkeimmät vaalit tänä vuonna.

Mielipidemittausten mukaan uusfasistinen Fratelli d’Italia puolue on nousemassa vaalivoittoon yli 25 prosentin kannatuksella.

Puolue vetää oikeistokoalitiota, jossa ovat mukana äärioikeistolainen Lega ja maltillisempi keskustaoikeistoa edustava Forza Italia.

Fratelli d’Italian johtaja Giorgia Meloni on vahva ehdokas Italian seuraavaksi pääministeriksi.

Vaalien lähestyessä hän on loiventanut huomattavasti äänenpainojaan erityisesti EU-politiikan suhteen. Törmäyskurssi EU:n kanssa on silti todennäköinen, sillä Meloni on ilmoittanut haluavansa muutoksia siihen, miten ja mihin Italia voi elvytyspakettiosuuttaan käyttää.

Muutoin Meloni ajaa ainakin vaalipuheissa tiukkaa talouspolitiikkaa ja vastustaa valtionvelan kasvua. Hän on myös ilmoittanut aikovansa jatkaa Mario Draghin aloittamia talousuudistuksia. Linja on jo nyt aiheuttanut ristivetoa oikeistokoalition sisällä ja voi vaikeuttaa tulevia hallitusneuvotteluja.

Presidentti Sergio Mattarellalla on hallitusta muodostettaessa suuri sananvalta. Presidentinpalatsista on jo vihjattu, ettei Meloni välttämättä nouse pääministeriksi, vaikka voittaisi vaalit.

Hallitusneuvottelut kestänevät kuukausia ja tietävät rajua turbulenssia markkinoille. Pelissä on paitsi Italian, myös euroalueen tulevaisuus.

Janne Soisalon-Soininen, New York: Valta vaihtunee kongressissa

Marraskuun 8. päivän välivaalien odotetaan muuttavan Yhdysvaltain kongressin voimasuhteita ennusteiden povatessa republikaaneille vaalivoittoa kongressin edustajainhuoneessa.

Senaatissa vaali on tiukempi ja paikkajako saattaa hyvin pysyä nykyisessä 50–50-asetelmassa myös seuraavien kahden vuoden ajan.

Asetelma olisi käytännössä voitto demokraateille, sillä tasatilanteessa varapresidentti Kamala Harrisin ääni on ratkaiseva.

Vaaligallupien dataa kokoava FiveThirtyEight-sivusto antaa nyt republikaanien voitolle edustajainhuoneessa 72 prosentin ja senaatissa 30 prosentin todennäköisyyden.

Republikaanien gallupjohto on sulanut kesän mittaan. Demokraattiäänestäjien aktivoitumisen taustalla arvioidaan olevan muun muassa maan korkeimman oikeuden päätös yleisen aborttioikeuden kumoamisesta sekä ex-presidentti Donald Trumpin paluu politiikan otsikoihin sekä häneen liitetyt rikosepäilyt. Samat syyt aktivoivat toisaalta myös republikaanileiriä.

Demokraattien ja Joe Bidenin päänsärkynä on inflaatio. Inflation Reduction Act -nimellä kongressissa läpi ajettu ilmasto- ja investointipaketti on ollut hiljattain demokraattien ylpeydenaihe, mutta sen vaikutus akuuttiin taloustilanteeseen on vähäinen.

Elokuun odotettua nopeampi hintojen nousu on siten hyvä uutinen republikaaneille, jotka haluavat pitää talouden ja inflaation keskeisenä vaaliteemana.

Voittaja. Jimmie Åkesson johdatti ruotsidemokraatit vaalivoittoon ja oikeistoblokin suurimmaksi puolueeksi. Kuva: Stefan Jerrevang

Ossi Kurki-Suonio, Tukholma: Historiallinen vaalitulos

Ruotsi valmistautuu nyt viime sunnuntain parlamenttivaalien jälkeisiin hallitusneuvotteluihin, joissa ruotsidemokraatit on nyt mukana ensimmäistä kertaa.

Suuri kysymys on, saako maa nyt ensimmäisen ruotsidemokraatti-ministerin.

Vaikka muut oikeistopuolueet sanovat vaatimuksille ei, antaa ruotsidemokraattien ministerihaluille pontta se, että se on oikeistokoalition ainoa puolue, jonka kannatus vaaleissa nousi. Ja nousi vieläpä ohi kokoomuspuolue moderaattien toiseksi suurimmaksi puolueeksi.

Sosiaalidemokraattien kahdeksan vuotta jatkunut vähemmistöhallitusten valtakausi katkesi vaaleissa.

Ruotsalaiset olivat jo vaalien alla selvästi kyllästyneitä politiikan sekaviin käänteisiin, jotka johtuivat juuri hallituksen vähemmistöasemasta.

Siksi molemmat pääministeriehdokkaat, Magdalena Andersson (sd) ja Ulf Kristersson (kok), markkinoivat vaalikentillä ennen kaikkea vakautta.

Äänestäjien näkökulmasta vaalien – ainakin alustava – tulos jättää toivomisen varaa.

Kristerssonin johtama oikeistoblokki sai nimittäin niukan kolmen kansanedustajan enemmistön, 176–173 Ruotsin 349-paikkaisilla valtiopäivillä.

Andersson totesikin oman blokkinsa tappion tunnustaessaan olevansa valmis nousemaan valtaan, ”jos tilanne muuttuu”.

Se antaa odottaa, että tälläkin vaalikaudella voi olla tiedossa vauhtia ja vaarallisia tilanteita – vaikka kaikki odottivat juuri vakautta.

Johtaja. Kiinan presidentti Xi Jinping saapui keskiviikkona vierailuille Uzbekistaniin.

Hannamiina Tanninen, Hongkong: Valtakausi vain jatkuu

Kiinan korkeimman johdon paikat tulevat jakoon sunnuntaina 16. lokakuuta alkavassa, maata yksinvaltaisesti johtavan kommunistisen puolueen puoluekokouksessa – ainakin periaatteessa.

Tällöin Kiinan kommunistisen puolueen pääsihteerin ja maan presidentin Xi Jinpingin kuuluisi jäädä eläkkeelle, mikäli noudatettaisiin yli kahden vuosikymmenen perinnettä. Aiemmin puo­lueen johtohahmot ovat eläköityneet 68 vuoden iässä.

Xi Jinpingin ei kuitenkaan odoteta noudattavan perinnettä, vaikka hän on tänä vuonna täyttänyt jo 69 vuotta. Päinvastoin kokous vahvistanee Xi Jinpingille käytännössä elinikäisen valtakauden.

Kiinan presidentin valtakausien enimmäismäärä poistettiin Kiinassa jo vuoden 2018 keväällä. Haastajia virkaan ei luonnollisesti ole noussut missään vaiheessa.

Tälläkin kertaa maailman väkirikkaimman maan ja yhden maailman suurimman talouden johtajan valitsee yksimielisesti pienen etuoikeutettu piiri. Kysymykseksi nouseekin, koskeeko epävirallinen eläkeikä jatkossa ketään muuta Xi Jinpingin lisäksi.

Viime vuonna pienemmässä vuosittaisessa kokouksessa taas hyväksyttiin Xin johdolla laadittu ensimmäinen kommunistisen puolueen oppijärjestelmä neljäänkymmeneen vuoteen.

Kommunistisen Kiinan johtajista aikaisemmin vain Mao Zedong ja Deng Xiaoping ovat saaneet luoda ja julkistaa oman oppijärjestelmänsä. Kumpikin heistä johti puoluetta – ainakin nimellisesti – kuolemaansa asti.