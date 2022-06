Ammattiliitto Pro jätti tänään sunnuntaina uuden lakkovaroituksen valtakunnansovittelijalle ja Palvelualojen työnantajaliitolle Paltalle. Lakko toteutetaan ajalle 20.6.–3.7., jos sovittelussa ei saada tuloksia.

Lakko koskee kaikkia teleoperaattoreita, verkonrakennusyhtiöitä ja niiden alihankkijayrityksiä, joissa noudatetaan Pron ja Paltan välistä työehtosopimusta. Sopimuksen piirissä on noin 12 000 toimihenkilöä ja asiantuntijaa. Alan työehtosopimusneuvotteluja on käyty joulukuusta 2021 lähtien. Sopimus päättyi 28.2.2022.

Ict-alan meneillään oleva kahden viikon lakko päättyy tänään sunnuntaina 5.6. kello 23.59. Neljäs kahden viikon lakko alkaa huomenna 6.6. kello 6.00, ja jos sopimus ei ole syntynyt, viides kahden viikon lakko toteutetaan ajalle 20.6.–3.7.

Ict-alan työriitaa sovitellaan seuraavan kerran huomenna 6.6. kello 10.00.

Näin pitkällä ict-alan työtaistelulla on monia vaikutuksia kansalaisille ja yrityksille. Lakko on esimerkiksi siirtänyt käytössä olevien ict-alan palveluiden muutostöitä ja uusien palveluiden käyttöönottoa syksyyn.

Monien yritysten puhelinasiakaspalvelu on hankaloitunut, niissä on ruuhkia ja yhteydenottolomakkeita on suljettu.

”Pron ensisijainen tavoite on saada alalle ostovoimaa tukeva sopimus ja lopettaa lakot, jotka hankaloittavat kaikkien arkea”, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.

