Sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen muistuttaa keskustan varapuheenjohtajaa Petri Honkosta siitä, että keskustalla itsellään on valtiovarainministerin, elinkeinoministerin sekä tiede- ja kulttuuriministerin salkuissa tärkeät työkalut tulevan kasvun ja vahvan talouden tekemiseen.

Honkonen sanoi aikaisemmin sunnuntaina Suomenmaan haastattelussa, keskustan hallituksesta lähtöön pitää varautua. Honkosen mukaan paljon riippuu siitä, sitoutuuko sdp pitämään taloudesta huolta niin, että Suomi selviää, vaikka korot nousisivat.

Mäkysen mukaan Honkosen ei tarvitse olla sdp:stä huolissaan.

”Talous ja työllisyys ovat meille tärkeimpiä tavoitteita. Keväällä tehdään päätökset niin työllisyydestä, ilmastosta kuin taloudesta aiemmin sovitun mukaan, eikä kukaan ole viestinyt muuta”, Mäkynen sanoo tiedotteessaan.

Sdp:n varapuheenjohtajan mukaan hallitus on saavuttamassa tavoitteensa taloudessa ja työllisyydessä koronakriisistä huolimatta.

”Toivottavasti hyvä tulos aluevaaleissa hieman helpottaa keskustalaisten oloa. Puolueesta jatkuvasti arvostellaan muita ja puhutaan toisten puolueiden puolesta. Se ei ole rakentavaa. Sen sijaan tilannetta auttaisi keskustan konkreettiset avaukset siitä, kuinka se uskoo taloutta hoidettavan kestävästi. Jos he uskovat leikkauksiin, mistä on leikattava? Jos kasvua on luotava, millä toimilla keskusta sen tekisi”, Mäkynen kysyy.

Hän muistuttaa, että Suomen julkisessa taloudessa on vielä paljon tehtävää ja korostaa työllisyyden merkitystä.

”Muiden syyttelyn sijaan kaikkien on aika toimia. Tarvitsemme uusia avauksia. Niitä löytyy esimerkiksi parlamentaarisen TKI-työryhmän raportista, joka jätettiin joulun alla. Riitaa ennakoimalla energia tosiaan saattaa loppua kesken, mutta jos halua on, ratkaisut kyllä ovat olemassa”, Mäkynen toteaa.

