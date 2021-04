Tähtitieteilijät ovat löytäneet mustan aukon lähempää omaa aurinkokuntaamme kuin koskaan ennen. Noin 1500 valovuoden päässä meistä sijaitseva musta aukko on myös yksi kevyimmistä koskaan havaituista, noin kolmen Auringon massainen.

Lehdistötiedote kuvailee, että tämä aukko ”piileskeli avoimesti näkyvissä”. Se ei näet ole yksinäinen avaruudessa leijuva kohde, vaan osa kaksoistähtijärjestelmää, jonka toinen osapuoli on punainen jättiläistähti.

Koska mustan aukko ja jättiläistähti kiertävät toisiaan, niiden nopeus havaitsijan suhteen muuttuu jaksollisesti. Tämä puolestaan aiheuttaa tähden valossa doppler-ilmiön, joka voidaan paikantaa spektriviivojen edestakaisina siirtyminä.

Ennen nyt julkaistua tutkimusta tarvittavaa analyysia ei kuitenkaan ollut ehditty tehdä.

Yhdysvaltalaisjohtoinen tutkimusryhmä antoi mustalle aukolle puoliviralliseksi nimeksi Yksisarvinen (engl. Unicorn). Tällä nimellä tutkijat haluavat viitata paitsi löydön harvinaisuuteen, myös siihen, että aukko sijaitsee Yksisarvisen tähtikuviossa (engl. Monoceros).

Samaa tarkoittavista nimistä toinen lainattu englannin kieleen latinasta (unicornis), toinen kreikasta (μονόκερως = monokeroos).

Yksisarvinen havaittiin paitsi doppler-ilmiöstä, myös sen kumppanitähden jaksollisista kirkkauden vaihteluista, jotka vahvistavat päätelmää. Havainnot viittaavat siihen, että mustan aukon painovoima pullistaa jättiläistä niin, ettei se olekaan enää pallon muotoinen. Tällöin kirkkaus havaitsijan suuntaan vaihtelee kierroksen myötä.

Tieteellisen raportin ensimmäinen kirjoittaja on tohtoriopiskelija Tharindu Jayasinghe. Tiedotteen mukaan raportti on julkaistu lehdessä nimeltä Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, mutta lehdistötiedote ei sisällä viitettä siihen. Haku lehden sivuilta Jayasinghen nimellä ei myöskään tuottanut yhtäkään osumaa tiedotteessa ilmoitetulle päivälle (21.4.2021) tätä uutista kirjoittaessa.

