Kuva: Kay Nietfeld/dpa via ZUMA Press

Kiinan EU-suurlähettiläs Fu Cong esitti erikoisen lausunnon Al Jazeera -uutiskanavan haastattelussa.

”En näe miksi ei”, hän vastasi kysyttäessä kannattaako Kiina Ukrainan tavoitteita, kuten Venäjän ottamien alueiden takaisinvaltaamista.

Al Jazeeran mukaan kyse on vuoden 1991 rajoista, joiden mukaan esimerkiksi Venäjän vuonna 2014 valtaama Krimin niemimaa kuuluu Ukrainalle.

Jo aikaisemmin huhtikuussa New York Timesin haastattelussa Fu sanoi, että Peking ei tunnusta Moskovan pyrkimyksiä liittää itseensä Ukrainan alueita.

Kiina ei ole virallisesti tuominnut Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa, ja maiden välinen suhde on vahva. Maan poliittinen johto ei ole antanut vastaavia kommentteja.

”Kunnioitamme kaikkien maiden alueellista koskemattomuutta. Kun Kiina solmi suhteet entiseen Neuvostoliittoon, sovimme juuri siitä. Mutta kuten sanoin, nämä ovat historiallisia kysymyksiä, joista Venäjän ja Ukrainan on neuvoteltava ja jotka niiden on ratkaistava, ja sitä me puolustamme”, Fu sanoi Al Jazeeran mukaan.

Al Jazeeran haastattelussa Fu puolustaa Kiinan asemoitumista Ukrainaan nähden ja korostaa, että ”se on ollut hyvin selvä”.

Hänen mukaansa Kiina kannattaa rauhaa ja uskoo, että on tärkeää saavuttaa rauha mahdollisimman pian ratkaisemalla erimielisyydet neuvottelupöydässä.

Kiina onkin pyrkinyt hakemaan jonkinlaista rauhanvälittäjän roolia ja julkaisi helmikuussa 12-kohtaisen ehdotuksen, jonka tarkoituksena on löytää ”poliittinen ratkaisu” sodan lopettamiseksi.

Kiina tukee edelleen Venäjää

Kiinan asemoituminen ei kuitenkaan näytä yhtä selkeältä kuin diplomaatti Fu sanoo.

Kiina ei suhtaudu erityisen kriittisesti Venäjän Ukrainassa käymään hyökkäyssotaan, ja Venäjä on sille edelleen tärkeä kauppakumppani.

Viime viikolla valmistuneen EU:n yhdennentoista pakotepaketin kohteeksi joutui myös kiinalaisia yrityksiä, joiden väitetään tukevan Venäjää sen hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan, uutisoi esimerkiksi Euronews.

Kiinan ulkoministeriön maanantaina antama ja uutistoimisto Reutersin sekä Time-lehden siteeraama lausunto kertoo myös paljon. Kiina osoitti Venäjälle tukensa Wagner-johtaja Jevgeni Prigožinin kapinan jälkimainingeissa.

”Venäjän ystävällisenä naapurina ja kattavana strategisena yhteistyökumppanina uudella aikakaudella Kiina tukee Venäjää kansallisen vakauden ylläpitämisessä sekä kehityksen ja vaurauden saavuttamisessa.”

Vaikka lausunnossa kapinaa myös vähäteltiin ”sisäisenä asiana”, kertoo ystävälliseksi naapuriksi ja yhteistyökumppaniksi kutsuminen siitä, että Kiinan suhde Venäjään on paljon moniselitteisempi kuin lännellä.

