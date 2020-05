Jyväskyläläinen Joonas Könttä on huolissaan Finnairin lentojen tilanteesta.

Hallituspuolue keskustan kansanedustaja Joonas Könttä väläyttää Puheenvuoron blogissaan muitakin ratkaisuja kuin enemmistöosuutta Finnairista koko maan lentoliikenteen turvaamiseksi.

”Nykyinen enemmistöomistajuus pörssiyhtiö Finnairista ei näytä turvaavan Suomen kokonaisedun toteutumista. Tarvitaan uudenlaista ajattelua. Kokonaisedun toteutumiseksi tulevaisuudessa on käytettävissä myös luovia ratkaisuja. Maakuntiin on päästävä lentämään jatkossakin ja siitä on huolehdittava tavalla tai toisella”, Könttä linjaa.

Hän ei blogissaan kuitenkaan tarkenna, mitä nämä luovat ratkaisut olisivat.

Köntän mielestä on selvää, että Finnairin on kuunneltava herkällä korvalla enemmistöomistajan eli valtion tahtoa.

”Finnairin päätös lykätä liikennöinnin palauttamista osalle maakuntakentistä, kuten esimerkiksi Jyväskylään, on valitettava ja lyhytnäköinen päätös. Elinkeinoelämän ja korkeakoulujen kannalta hyvät liikenneyhteydet maailmalle ovat kriittisiä”, hän kirjoittaa.

Finnair ilmoitti hiljattain, ettei se liikennöi useille Suomen lentokentille lainkaan kesän aikana. Kyse on Kajaanin, Joensuun, Kemi–Tornion, Kokkola–Pietarsaaren ja Jyväskylän lennoista. Useat maakuntien kansanedustajat yli puoluerajojen ovat ilmaisseet huolensa maakuntalentojen tilanteesta.

Koronakriisi on iskenyt Finnairiin pahasti ja sille on luvassa valtion tukea. Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner on sanonut, että pörssiyhtiönä Finnair tekee päätöksensä itse.