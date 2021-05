Oppositiopuolue kokoomus esittää Suomeen velkakattoa, jotta menosäännöstä tulisi velvoittavampi. Puolue nosti velkakaton esiin eduskunnassa julkisen talouden suunnitelman käsittelyssä.

Kokoomus on kritisoinut hallitusta voimakkaasti menokehysten ylittämisestä, ja kokoomuksen johdolla asiasta tehtiin myös välikysymys, jossa olivat mukana muut oppositiopuolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta.

”Me emme voi jatkaa niin, että hallitus lisää loputtomasti menoja ilman vastuuta niiden kattamisesta. Veronmaksajien turvana ollut tärkeä talouden palovakuutus on nyt jätetty uusimatta. Menokehykset ovat lopulta poliittinen sopimus, joka on voimassa vain, jos sillä on puolueiden tuki. Kun hallituksessa on pelkkiä vasemmistolaisia jakopuolueita, houkutus kehyksen rikkomiseen on käynyt liian houkuttelevaksi”, kansanedustaja Janne Sankelo sanoi kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa keskiviikkona.

Kokoomuksen katsoo, että tämä ”talouden palovakuutus” tulisi päivittää hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden turvaksi, Sankelo totesi.

”Monien muiden maiden tapaan Suomessakin tulee käynnistää työ velkakaton asettamisesta lain tasolla. Näin menosäännöstä tulee velvoittavampi, se nousee aitoon kansalaiskeskusteluun ja tulee ruodituksi ylimmän toimielimen eli eduskunnan toimesta.”

Vanhanen sanaili kokoomuksen kanssa

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) tarttui kokoomuksen esitykseen.

”Te teitte mielenkiintoisen esityksen, että tehtäisiin Suomeen kehyksen vahvistamiseksi lakisääteinen velkakatto – lakisääteinen velkakatto. Olisi mielenkiintoista nähdä sitten kun suhdanteiden myötä työttömyys nousee ja valtion menot kasvavat aika rajusti, onko se samalla teille veronkorotusautomaatti. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Vai tekisittekö te sen velkakaton täyteen ennalta määriteltyjä reikiä erilaisten poikkeusten ja poikkeusten poikkeusten takia?” Vanhanen pohti täysistunnossa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen vastasi Vanhasen ihmettelyyn ja huomautti, että esimerkiksi Saksa on viimeiset 70 vuotta pitänyt kunniassa sitä, että ”hyperinflaatioon ei ajeta ja pidetään velkaantuminen kurissa”.

"Nyt kun ei kerran voi luottaa siihen, että 20 vuotta voimassa ollut ja Vanhasenkin ylläpitämä – tähän asti ylläpitämä – kehysmenettely auttaisi, niin siksi ehdotamme, että eduskunta säätäisi tosiaan lakisääteisen velkakaton, kun kerran meidän Suomen perinteiset vahvuudet eivät toimi”, Mykkänen sanoi.

Vanhanen puolusti menojen rajaamista ”pitkäjänteisesti sopimalla”. Hänen mukaansa hallitus huolehtii siitä, että väliaikainen korotus kuitataan ja kehysjärjestelmä säilyttää uskottavuuden.

”Itse en kannata tätä velkakattoajatusta, koska se avaa mahdollisuuden hakea tätä tasapainoa liian helposti ei vain menoja säätelemällä vaan myös veroja korottamalla”, Vanhanen totesi.

PS:n Ville Tavio näpäytti kokoomusta

Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd) oudoksui kokoomuksen esitystä. Hän viittasi Saksaan, missä velkakatto on käytössä.

”Tämä kehysten pyhittäminen on aika outoa, jos verrataan vaikkapa muihin meidän verrokkimaihimme. Tätä juuri valtiovarainvaliokunnassa kyseltiin asiantuntijoilta. Kaikissa niissä – niissäkin, joissa on se lakisääteinen velkakatto sen tyyppinen, esimerkiksi Saksassa – on haettu sitten reitit, joilla pystytään tästä selviämään mahdollisimman vähin vaurioin niin terveydelle kuin taloudelle. Ja meidän oloissa se on juuri tämä menettely, jota hallitus on esittänyt”, Koskinen totesi.

Oppositiopuolue perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kehotti kokoomusta palaamaan taaksepäin velkakattoasian kanssa ja katsoi, että sellainen Suomessa jo on.

”Valtioneuvostolla on oma lainanottovaltuus ja sitä on muutettu viimeksi siten, että 1.6.2020 nostettiin lainanottovaltuutta 125:stä 150:een pitkäaikaisten osalta ja lyhytaikaistenkin osalta. Tämä löytyy hallituksen esityksestä 75/2020 ja mietinnöstä VaVM 9/2020. Meillä on jo Suomessa olemassa velkakatto. Se kulkee nimellä ’valtioneuvoston lainanottovaltuus’.”

Myös kansanedustaja Sakari Puisto suhtautui ainakin alustavasti skeptisesti kokoomuksen ehdottamaan velkakattoon.

”Ajattelen, että ehkä se, että nimenomaan pysytään kehyksissä ja sitten käytetään lainanottovaltuuksia, voisi olla se käytännöllisempi tie.”