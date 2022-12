Yhdysvaltain ilmavoimat on testannut ensimmäistä hypersoonista ohjustaan.

Ohjuksen virallinen nimi on AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon. Siitä käytetään myös lempinimeä “Arrow”, joka juontuu virallisen nimen sanojen lyhenteestä ARRW. Arrow’n on määrä olla Yhdysvaltain asevoimien ensimmäinen operatiivinen hypersooninen ohjus. Ohjuksen on suunnitellut Lockheed Martin.

Ohjuksen tarkkaa lentonopeutta ei ole paljastettu. Space.comin mukaan ohjuksen huippunopeudeksi on kuitenkin arvioitu Mach 20 eli 20-kertainen äänennopeus, mikä ohjuksen lentokorkeuksilla kymmenien kilometrien korkeudessa vastaa yli 20 000 km/h nopeutta. Arvio perustuu siihen, että ohjus tiettävästi pohjautuu Yhdysvaltain asevoimien tutkimusorganisaation Darpan testilaitteisiin.

Ohjustesti suoritettiin perjantaina 9. joulukuuta Kalifornian rannikon edustalla sijaitsevalla testiradalla. Ilmavoimien tiedotteen mukaan ohjus lensi kantoaluksesta irtauduttuaan yli viisinkertaisella äänennopeudella ja lentoratansa lopussa räjähti maalialueella. Tiedotteessa testiä kuvataan onnistuneeksi.

Sotatilanteessa ohjuksella on tarkoitus tuhota kiinteitä kohteita, kuten ohjussiiloja, tutka-asemia, ilmatorjunta-asemia, infrarakenteita tai vihollisen tukikohtia.

Arrow-ohjusta on testattu huhtikuusta 2021 alkaen, mutta testit eivät ole edenneet suunnitellusti. Aiemmissa testeissä ohjuksen rakettimoottori ei ole lauennut, minkä vuoksi koko hanke joutui epäilysten kohteeksi.

Kantoaluksena testissä oli B-52H-pommikone, jonka siiven alle ohjus kiinnitetään. Kun ohjus vapautetaan, sen rakettimoottori nostaa ohjuksen haluttuun lentokorkeuteen ja -nopeuteen. Hypersoonisen liitolaitteen sisältävä ohjus ei noudata ballistisen ohjuksen ennalta arvattavaa lentorataa, minkä vuoksi se on vaikea torjua. Hypersoonista ohjusta voidaan myös ohjata, mikä entisestään vaikeuttaa ohjustorjuntaa.

