Sotilasliitto Naton jäsenmaiden puolustusministerit ovat kokoontuneet Brysseliin.

Naton puolustusministerikokouksen virallisena aiheena on Vilnan huippukokouksen päätösten toimeenpano. Kokouksen puheenvuoroissa noussevat kuitenkin esille terroristijärjestö Hamasin hyökkäys Israeliin ja konfliktin heijastevaikutukset muualle maailmaan.

Yhdysvallat on jo ilmoittanut vahvistavansa sotilaallista läsnäoloaan Lähi-idässä sijoittamalla alueelle lisää hävittäjiä.

Lisäksi Suomen ja Viron väliseen Baltic Connector -kaasuputkeen kohdistunut epäilty tuhotyö noussee pöydälle. Sen tekijää selvitetään parhaillaan. Toistaiseksi sekä pääministeri Petteri Orpo (kok) että presidentti Sauli Niinistö ovat puhuneet ”ulkopuolisesta toiminnasta”.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg totesi keskustelleensa asiasta Niinistön ja Viron pääministerin Kaja Kallaksen kanssa.

”Nyt on tärkeää selvittää, mitä tapahtui ja miten tämä on voinut tapahtua. Jos pystytään todistamaan, että tämä on tahallinen hyökkäys Naton kriittistä infrastruktuuria kohtaan, kyse on vakavasta asiasta, johon vastataan yhtenäisesti ja määrätietoisesti Naton puolelta”, Stoltenberg totesi ennen kokouksen alkamista.

Kriittisen infrastruktuurin suojeleminen on noussut Natossa yhä tärkeämmäksi teemaksi viime vuonna tapahtuneen Nord Stream -räjähdyksen jälkeen.

Nato aikoo perustaa merenalaisen suojelukeskuksen Britanniassa sijaitsevan meriesikunnan yhteyteen.

Suomea Naton puolustusministerikokouksessa edustaa puolustusministeri Antti Häkkänen (kok). Suomelle tärkeää on, että Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifiointi saataisiin maaliin mahdollisimman pian.

EU-komissio tuomitsee

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti tiistai-iltana keskustelleensa Suomen Petteri Orpon ja Viron Kaja Kallaksen kanssa kaasuputken ja datakaapelin vaurioitumisesta.

”Tuomitsen jyrkästi kaikenlaisen kriittisen infrastruktuurin tahallisen tuhoamisen. Olemme täysin solidaarisia Suomelle ja Virolle”, von der Leyen toteaa lausunnossaan.

Hänen mukaansa putkistot ja vedenalaiset kaapelit ovat rahoitusmarkkinoiden ja maailmankaupan elinehtoja.

”Tämä on jo toinen kerta reilun vuoden sisällä, kun tällaista kriittistä infrastruktuuria vahingoitetaan.”

Euroopan komissio aikoo jatkaa yhteistyötä jäsenvaltioiden ja Naton kanssa vahvistaakseen kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvien uhkien vastustuskykyä.

Tuki Ukrainalle keskusteluissa

Kaksipäiväisen kokouksen aiheina ovat Naton pelotteen ja puolustuksen kehittäminen, operaatiot sekä Ukrainan tukeminen. Kokoukseen osallistuu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Hän korosti keskiviikkoaamuna kokoukseen saapuessaan, että hänen maansa tarvitsee konkreettista apua, muun muassa asetoimituksia.

”Puhun johtajien kanssa prioriteeteista. Siitä, miten työnnämme Venäjän pois.”

Tänään keskiviikkona puolustusministerit kokoontuvat ensimmäistä kertaa Nato–Ukraina-neuvoston kesken.

Neuvosto perustettiin kesällä Vilnan huippukokouksessa edistämään poliittista vuoropuhelua ja tukemaan Ukrainan Nato-jäsenyyspyrkimyksiä.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg totesi kokoukseen saapuessaan, että Nato seisoo Ukrainan tukena niin kauan kuin on tarpeen.

”Teidän taistelunne on meidän taistelumme. Teidän turvallisuutenne on meidän turvallisuutemme. Teidän arvonne ovat meidän arvojamme”, hän sanoi Zelenskyille.