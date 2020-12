Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju patistavat Sanna Marinin (sd) hallitusta ryhtymään toimiin tulevan talouskasvun turvaamiseksi.

Pasi Kuoppamäki arvioi Suomen talouden selviävän koronakriisin toisestakin aallosta melko hyvin, vaikka lähikuukaudet ovat vielä vaikeita etenkin monille palvelualojen yrityksille ja työttömyyskin saattaa nousta hieman. Rokotteet auttavat avaamaan yhteiskuntaa ja taloutta toimimaan vapaammin kohti kesää 2021. Silti nyt alkaa olla kiire.

”Maan päättäjien kannattaisi kiireen vilkkaa kiinnittää huomiota talouskasvun ja työllisyyden pitkän aikavälin näkymiin. Muutoin maailman avautuminen tarjoaa Suomen taloudelle vain pari vuotta kestävän pyrähdyksen irti koronakahleista, jonka jälkeen talouskasvu jää vaisuksi ja julkisen talouden kestävyysvajeen aiheuttama painolasti määrää talouspolitiikan tahdin”, hän varoittaa maanantaina julkaisemassaan kommentissa.

Aki Kangasharju puolestaan sanoo suoraan, että rokotusten myötä Suomen on muutettava talouspolitiikan suuntaa.

”Koronavirusepidemian torjuntaan pyrkivä politiikka on toiminut Suomessa hyvin, mutta rokotusten jälkeen tarvitaan uutta otetta. Suhde velkaan on saatava vastuullisemmaksi – nyt toimitaan kuin rahaa olisi rajattomasti. Epidemian hoidon ohella Suomi tekee pysyviä lisäyksiä julkisiin menoihin kahdella miljardilla eurolla. Muutosta tarvitaan myös talouskasvun turvaamiseksi. Epidemian vuoksi tehdystä elvytyksestä pitää ensi vuonna luopua, sillä se nostaa kustannustasoa ja heikentää hintakilpailukykyä. Työmarkkinoille on saatava enemmän ihmisiä, ja on luotava työllistymisen edellytyksiä”, hän korostaa Vieraskynä-kirjoituksessaan Helsingin Sanomissa.

Kangasharju huomauttaa, että Suomen kilpailukyky ehti ennen koronakriisiä palata finanssikriisiä edeltäneelle tasolle, mutta korjausliike tehtiin työntekijöiden ja julkisen sektorin kustannuksella.

”Näin ei voida jatkaa. Tulevaisuutta ei rakenneta polkemalla palkkoja ja antamalla julkisen sektorin velkaantua. Kestävä tulevaisuus rakennetaan tekemällä fiksummin tuottavuuden avulla.”

Maanantaiaamuna julkaistujen indikaattorien mukaan kuluttajien luottamus pysyi ennallaan joulukuussa. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien näkemys omasta työttömyydestä synkkeni, mutta oma rahatilanne arvioidaan edelleen erinomaiseksi. Ajankohtaa pidettiin Tilastokeskuksen mukaan kohtuullisena säästämiselle ja huonona kestotavaroiden ostamiselle ja varsinkin lainanotolle.

Pasi Kuoppamäen mukaan kuluttajien tunnelmat ovat pysyneet yllättävänkin vakaina läpi koronakriisin toisen aallon. Tautiin osataan suhtautua rauhallisemmin kuin keväällä, eikä työmarkkinoillakaan ole nähty vastaavaa lomautusaaltoa.

Teollisuuden arvio vallitsevasta suhdannetilanteesta nousi roimasti joulukuussa, jolloin luottamuslukema oli -5, eli marraskuusta tuli nousua 8 pistettä. Luottamusindikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +1. Luottamus on viimeksi ollut korkeammalla helmikuussa, eli hieman ennen koronakriisiä.

”Koronapandemian takia alkuvuosi on varmasti taloudellekin vaikea ja toimiala- ja yrityskohtaiset erot jatkuvat suurina. Mutta mitä pidemmälle kevät etenee, sitä enemmän rokotteesta on apua. Katse kannattaakin nostaa myös jo koronakriisin jälkeiseen aikaan ja tehdä kaikki voitava, jotta Suomen talous on vahvempi ja valmiimpi vastaanottamaan seuraavia kriisejä,” Elinkeinoelämän johtava ekonomisti Sami Pakarinen korostaa.