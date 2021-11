Voimakkaita mielipiteitä laukova ja herättävä Éric Zemmour ilmoitti tiistaina käyvänsä ehdolle Ranskan ensi kevään presidentinvaaleissa. Zemmour tunnetaan maahanmuuttovastaisena ja kansallismielisenä toimittajana ja kirjailijana.

Zemmourin ehdokkuus hajottanee Ranskan laitaoikeiston äänet.

Lokakuussa julkaistun gallupin mukaan Zemmour, joka tähän asti panttasi ehdokkuuttaan, menisi suosiossa ohi kansallisen liittouman Marine Le Penistä ja pääsisi presidentinvaalien toiselle kierrokselle haastamaan istuvan presidentin Emmanuel Macronin.

Viime aikoina Zemmourin tähti on kuitenkin ollut laskussa skandaalien vuoksi. Ranskalainen juorulehti Closer kirjoitti kansijutussaan viime perjantaina, että 63-vuotiaan Zemmourin 28-vuotias poliittinen avustaja Sarah Knafo odottaisi poliitikon lasta. Paris Match -lehti julkaisi jo aiemmin salakuvia kaksikosta halailemassa.

Zemmour ei ole kiistänyt tai myöntänyt olevansa Knafon lapsen isä, mutta hän on ilmoittanut haastavansa Closerin oikeuteen yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä.

Perinteisiä perhearvoja puolustava Zemmour on edelleen virallisesti yhdessä aikuisten lastensa äidin Mylène Chichportichin kanssa.

Tällä viikolla Zemmouria paheksuttiin myös siitä, että hänet valokuvattiin Marseilles’ssa näyttämässä keskisormea ohikulkeneelle naiselle.

Zemmour ilmoitti virallisesti presidenttiehdokkuudestaan Twitterissä ja Youtubessa julkaistulla mahtipontisella videolla.

”Ei ole enää aika uudistaa Ranskaa, vaan pelastaa se. Siksi päätin asettua ehdolle”, hän toteaa videolla.

Islam-kriitikon juuret ovat Algeriassa

Éric Zemmour syntyi vuonna 1958 Ranskassa berberijuutalaiseen perheeseen. Hänen perheensä juuret ovat Algeriassa.

Hän opiskeli Ranskan arvostetuimmassa yliopistossa Sciences Po'ssa ja teki työuransa toimittajana ja kolumnistina Quotidien de Paris’ssa ja Figarossa.

”Ranskan Donald Trumpiksi” nimetty Zemmour on kirjoittanut viisi poleemista kirjaa ja osallistunut lukuisiin tv-ohjelmiin. Hänet on tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan vuosina 2011 ja 2018.

Zemmour määrittelee itsensä gaullisti-bonapartistiksi. Hänet tunnetaan islaminvastaisista mielipiteistään. Vuonna 2014 häneltä kysyttiin italialaisen Corriere della Seran haastattelussa, kannattaako hän sitä, että viisi miljoonaa ranskalaista muslimia karkotettaisiin maasta.

"Se on epärealistista, mutta historia osaa yllättää”, Zemmour vastasi.

Poliitikko on kirjoissaan antanut ymmärtää, että Ranskassa on rikollisuutta ja ongelmia Pohjois-Afrikan entisistä siirtomaista tulleiden maahanmuuttajien takia. Hän on tätä mieltä siitä huolimatta, että hänen vanhempansa ovat Algeriasta.

Vaalivideollaan Zemmour toteaa, että "maahanmuutto ei ole kaikkien ongelmiemme lähde, mutta se pahentaa niitä kaikkia".

Zemmour on aiemmin muun muassa esittänyt "ei-ranskalaisten" etunimien kieltämistä Ranskassa.

Vaalit ensi keväänä

Ranskan presidentinvaalien ensimmäinen kierros pidetään 10. huhtikuuta ja mahdollinen toinen kierros 24. huhtikuuta.

Maa on ensi keväänä myös EU-puheenjohtajamaana. Monet ovat epäilleet, että presidentti Emmanuel Macron ei uskalla edistää Ranskan puheenjohtajuuskaudella mitään kiistanalaisia EU-hankkeita, jotta ne eivät haittaisi hänen presidenttikampanjaansa.

LUE SEURAAVAKSI: