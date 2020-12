Hallituspuolue vihreiden toiminta sosiaalisessa mediassa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) ministerivastuuasiasta herättää kritiikkiä.

Esimerkiksi kokoomuksen kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen kritisoi kovin sanoin vihreiden päivitystä, jonka mukaan ulkoministeri Haaviston tapauksessa mitään väärää tai lainvastaista ei ole tapahtunut. Grahn-Laasonen jakaa tviittinsä yhteydessä kuvakaappauksen. Vihreät toteaa myös Facebook-päivityksessään, että ”[perustuslakivaliokunnassa kuulluista] lausunnoista näkyy kuultujen asiantuntijoiden enemmistön selvä kanta: mitään väärää tai lainvastaista ei ole tapahtunut”.

Perustuslakivaliokunta totesi mietinnössään, että Haavisto on rikkonut lakia, mutta syytekynnys ei ylity. Vihreät jätti mietintöön vastalauseen, jossa he korostavat asiantuntijoiden enemmistön mietinnöstä poikkeavaa kantaa.

”Surullista, että lähditte tälle tielle, vihreät. Faktoja sumentavan mielikuvapolitiikan ei toivoisi leviävän Suomeen”, Grahn-Laasonen kritisoi.

Grahn-Laasonen saa osakseen myös kritiikkiä siitä, että hänen jakamastaan kuvakaappauksesta puuttuu vihreiden viittaus asiantuntijalausuntoihin, joka on esillä myös puolueen Facebook-päivityksessä.

Myös entinen sdp-poliitikko, nykyinen Liike nyt -aktiivi Mikael Jungner ihmettelee vihreiden viestintää.

”[Haaviston] presidenttiys on kohta enää haave, jos tämä viestintälinja saa vihreissä jatkua”, hän tviittaa.

”Haaviston kannattaisi nyt kyllä itse pistää tällaiselle stoppi”, kommentoi Kirsi Piha, jonka nimi on ollut esillä Helsingin kokoomuksen pormestariehdokasspekulaatioissa.

Sdp:n puoluevaltuutettu Otto Köngäs sanoo, että ”asiallisesti ottaen vihreiden viestinnässä nyt valehdellaan”, sillä se, että syytekynnys ei ylittynyt, ei tarkoita sitä, ettei mitään lainvastaista olisi tapahtunut.

”Vaikea ymmärtää etenkään, kun tällainen viestintä tuskin auttaa Haavistoa tai vihreitä yhtään, pikemminkin päinvastoin. Heikentää entisestään politiikan uskottavuutta ja ihmisten luottamusta”, kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén kommentoi.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä jatkaa kritiikkiään vihreitä kohtaan. Jo eilen Kärnä ilmoitti syvän paheksuntansa vihreiden vastalauseelle Haavisto-asiassa.

”Vihreiden Ville Niinistö vaati vuonna 2017, että perustuslakivaliokunnan arvostusta pitäisi nostaa. Miten menee vihreät noin niinku omasta mielestä tämän kanssa? Ei voi kuin surullisena seurata tätä viestintää, jolla yritetään vesittää valiokunnan mietintö Haavisto -asiassa”, Kärnä tviittaa.

Politiikan tutkija Johanna Vuorelma suhtautuu asiaan ihmetellen.

”Tällaisen poliittisen spinnauksen edessä reaktio on samanlainen epäusko kuin trumpilaisen retoriikan kohdalla. Politiikan edellytys on, että edes perusfaktat ovat jaetut. Tässä politiikka viedään niiden alueelle, millä on pelkästään kielteisiä seurauksia demokratialle”, Vuorelma tviittaa.

Vihreät: ”Virhe”

Vihreät toteaa Twitterissä, että Grahn-Laasosen ja muiden jakama kuvakaappaus on asiayhteydestä irrotettu. Samalla puolue toteaa, että ”oli vihreiden viestinnän virhe käyttää tekstiä helposti väärinkäsityksiä herättävässä muodossa”.

Vihreät onkin nyt poistanut kyseisen Instagram-storyn, josta kuvakaappaus oli peräisin.

Ojala-Niemelältä lisätietoa vuodetusta viestistä

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä tuomitsi Sanna Ukkola Live -ohjelmassa keskiviikkoiltana sen, että vihreiden valiokuntajäsen Outi Alanko-Kahiluoto lähetti Haavisto-asiasta muokkausehdotuksia sähköpostilla hallituspuolueiden valiokuntajäsenille.

Ojala-Niemelä kertoi, että viesti oli lähtenyt vain osalle hallituspuolueiden jäsenistä. Hän totesi, ettei pidä tällaista toimintaa hyvänä.

Sähköpostikohussa Alanko-Kahiluotoa on syytetty politikoinnista, sillä perustuslakivaliokunnassa jäsenet eivät ole puolueidensa edustajina vaan itsenäisinä toimijoina.