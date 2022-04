Valtioneuvoston ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristöstä on valtioneuvoston yleisistunnon käsittelyssä keskiviikkona, minkä jälkeen se lähetetään eduskuntaan.

Selonteko ja mahdollinen Nato-prosessi Hallitus tuo eduskuntaan ajankohtaisselonteon Suomen turvallisuusympäristön muutoksista. Osana selontekoa käydään läpi myös Suomen mahdollista jäsenyyttä puolustusliitto Natossa. Samaan aikaan eri puolueet muovaavat omia turvallisuuspoliittisia kantojaan. Kyselyissä yli puolet suomalaisista on ilmoittanut kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä. Nato-keskustelu vilkastui ennennäkemättömästi Suomessa, kun Venäjä alkoi koota joukkojaan lähelle Ukrainan rajoja. Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuun lopulla.

Selonteossa arvioidaan Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutosta Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Sen odotetaan johtavan eduskunnassa myös keskusteluun Suomen Nato-jäsenyydestä, jonka suhteen puolueet ovat viime ajat etsineet ja muokanneet linjojaan.

Selonteko käsittelee osittain Natoa, mutta paljon muutakin, puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) muotoili Yleisradion haastattelussa tiistaina. Hän kertoi, että selonteko saatiin valmiiksi tiistaina.

”Kun tämä Nato-pohdinta on meillä eteen tulossa, on tärkeää että kansanedustajilla, jotka osaltaan päätöksestä vastuussa ovat – jos siihen päädymme – on riittävä tieto, mitä kaikkia hyötyjä mahdollisesta Nato-jäsenyydestä olisi, mutta myös jäsenyyden varjopuolet. Molemmille sarakkeille löytyy tavaraa”, ministeri sanoi haastattelussa.

Häneltä kysyttiin myös huolesta, jota Venäjän hyökkäyssota suomalaisissa aiheuttaa. Ministeri huomautti, että Suomen puolustus on kunnossa ja puolustusvoimissa tiedetään, mitä lähialueilla tapahtuu.

”Mitään välitöntä [uhkaa] ei ole”, Kaikkonen sanoi Ylellä.

”Mielestäni ei tarvitse olla peloissaan, me pidämme kyllä Suomen puolustuksesta huolta. Mutta ymmärrän, että huolissaan moni on, ja itseänikin huolettaa Euroopan tilanne: meillä on sota keskellä Eurooppaa. Nyt olisi tärkeää, että Ukrainassa päästäisiin tulitaukoon ja saataisiin jonkinlainen rauhanprosessi aikaan.”

Suomessa ”tullaan tekemään ne päätökset”, mitä tilanne edellyttää ja miten parhaalla tavalla varmistetaan Suomen turvallisuus, Kaikkonen viestitti.

