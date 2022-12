Ensi vaalikaudella on edessä vaikeita sopeutustoimia, ennustetaan nyt melko laajasti. Kuvituskuva.

Sopeutus. Ensi vaalikaudella on edessä vaikeita sopeutustoimia, ennustetaan nyt melko laajasti. Kuvituskuva.

Pääministeripuolue SDP:n entinen kansanedustaja ja nykyinen eduskuntavaaliehdokas Säde Tahvanainen analysoi säästöjä, jotka on toteutettava seuraavalla hallituskaudella.

Hän toteaa Puheenvuoron blogissaan, että huhtikuun eduskuntavaalien jälkeen edessä on ”kova mutapaini säästöistä” uutta hallitusohjelmaa rakennettaessa. Tahvanainen toimi SDP:n kansanedustajana vuosina 1995–2007.

”Uuden hallituksen ja eduskunnan on löydettävä kauhun tasapaino. Koska se on vaikeaa, esitän, että valtion 80,5 miljardin euron budjettiin tehdään 1 prosentin leikkaus kaikkiin menokohtiin (veteraanien tuet ja eläkkeet pois lukien). Näin saadaan matemaattisesti laskien yli 800 miljoonan euron säästö. Jos 64,5 miljardin euron verotuloihin tehdään vastaavasti 1 prosentin nosto, valtio saa lisätuloa 645 miljoonaa euroa vuodessa. Leikkaukset ja lisätulot huomioiden taloutta on sopeutettu reilu 1,4 miljardia euroa vuodessa ja 5,6 miljardia vaalikaudessa”, Tahvanainen laskee blogissaan.

Hän myöntää, että ehdotus on teoreettinen ja ammuttaan luultavasti alas, kun ”juustohöylän sijaan porvariblokki ajaa ’kipeää tekeviä’ sosiaaliturvaan kohdennettavia säästöjä”. Vasemmiston suunnalta ”pomminvarma” kohde ovat Tahvanaisen mukaan pääomiin kohdentuvat verot ja yritystukien leikkaukset.

”Säästöjä ei tule kohdentaa siten, että syöstään ihmisiä ahdinkoon ja kurjuuteen. On oikein sälyttää taakkaa niille, jotka taakkaa paremmin pystyvät kantamaan. Siksi edessä on arvovalintoja ja voi kysyä, eikö olisi oikeudenmukaisinta, että kaikki kantavat sitä taakkaa yhdessä.”

