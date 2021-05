Keskustaministerit kommentoivat hallituksen puoliväliriihessä linjattua 35 miljoonan tiedeleikkausta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hallinnonalaa koskevaa päätöstä on kipuiltu kehysriihen jälkeen hallituspuolueissa, kun vasemmistoliitosta ja vihreistä on vaadittu leikkauksen perumista. Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö totesi, ettei OKM2-sektorille kohdistetun säästön kohdentaminen ole mikään läpihuutojuttu. Keskustan riveissä Hyrkön puheet ovat herättäneet ihmetystä.

Tiedemaailma puolestaan otti päätöksen vastaan pöyristyneenä.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ottaa valtiovarainministerin salkun ja hänen tilalleen tiede- ja kulttuuriministeriksi nousee eduskuntaryhmän puheenjohtajana toiminut Antti Kurvinen.

Saarikko: ”Leikkaus kohdistuu tulevaan tutkimustoimintaan”

Saarikko totesi ministeritiedotustilaisuudessa, että valtion tasapainottaminen tarkoittaa, että eri momenteilta joudutaan tekemään nipistyksiä, eikä se koskaan ole kiitollinen tai helppo tehtävä. Saarikon mukaan leikkaus kohdistuu vuodelle 2023 ja tulevaan tutkimustoiminnan rahoitukseen.

”Tämä 35 miljoonan leikkaus tieteen osalta kohdistuu vasta vuodelle 23 ja se toteutetaan ei leikkauksena määrärahoista, vaan valtuuksista, joka tarkoittaa ikään kuin tulevan tutkimuksen ennakointia.”

Saarikon mukaan on hyvä myös muistaa se, että viime vuonna korona-aikana Suomen Akatemiaa rahoitettiin 90 miljoonalla lisäeurolla, joka oli ”oikein ja välttämätöntä”. Kestävän kasvun ohjelmalla kohdennetaan merkittävä lisärahoitus Suomen Akatemialle.

”Saldo myönteinen”

Saarikko on todennut jo aiemmin, että kuluvan vaalikauden ”satsaus ja saldo korkeakoulutuksen euroissa on myönteinen”. Koko korkeakoulutuksen ja tieteen hallinnonalan euromääräinen satsaus Suomessa on Saarikon mukaan 3,38 miljardia euroa.

”Mittasuhteet on hyvä muistaa, vaikka päätös on erittäin valitettava enkä mitenkään ylpeänä tai tyytyväisenä siitä täällä kerro. Mutta koska se on osa hallituksen päätöksiä, siitä pitää suoraselkäisesti kantaa vastuu koko hallituksen”, Saarikko sanoi eduskunnassa toukokuun alussa.

Tänään Saarikko nosti tiedeleikkauksen yhteydessä esiin myös Veikkaus-voittovarat, jotka ovat huvenneet.

Ministeriksi nouseva Kurvinen puolestaan totesi, että kyse on puoliväliriihessä tehdystä ratkaisusta, eikä hänellä ole sektoriministerinä asiaan nokan koputtamista. Hän haluaa tehdä mahdollisimman hyvää politiikkaa niillä rahoilla, joita hallitus on päättänyt sektorille ohjata. Kurvinen aikoo lähteä korkeakoulu- ja TKI-kentän kanssa tekemään yhteistyötä niin, että mahdolliset säästöt tehdään mahdollisimman järkevästi ja ”vähän vahingoittavasti”.