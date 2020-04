Ruotsissa nyt 1 033 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin, raportoi kansanterveysvirasto Folkhälsomyndigheten. Pääsiäisen pyhien ja alueviranomaisten eri raportointikäytäntöjen vuoksi luvut eivät kuitenkaan ole vielä ajantasaisia, sanoo kansanterveysviraston johtava epidemiologi Anders Tegnell.

”Vielä ei olla aivan arjessa, vaan vasta huomenna saamme ensimmäiset oikeat luvut. Mutta olemme yhä suurin piirtein samalla tasolla kuin edellisenä viikonloppuna”, Tegnell sanoo.

Tuo taso on noin 60–65 päivittäistä kuolemantapausta, kun eilen virasto raportoi 114 kuolemantapausta vähemmän kuin tänään.

”Tänään tuohon lukuun voimme luottaa vähiten.”

Tartuntoja on todettu 11 445 ja tehohoitoon on joutunut 915 ihmistä. Tartuntalukuun vaikuttaa myös se, miten paljon testejä on tehty ja Ruotsissa viranomaisia on kuitenkin arvosteltu vähäisestä testauksesta. Vielä viikko sitten koronatestejä tehtiin noin 12 000 viikossa. Se on vähemmän kuin Suomessa, vaikka Ruotsissa asuu jo yli 10 miljoonaa ihmistä.

”Nyt teemme 4 000–5 000 testiä enemmän viikossa.”

Eri vähemmistöt kuten somali-, irakilais, suomalais- ja jugoslavialaistaustaiset ovat yliedustettuina tilastoissa.

”Suomalais- ja jugoslavialaistaustaisten kohdalla kyse on ensi sijassa siitä, että heistä moni on jo yli 60-, 70- tai 80-vuotiaita”, Tegnell sanoo.

Lisäksi on noussut esiin, että Tukholman maahanmuuttajalähiöissä Rinkeby-Kistassa ja Spånga-Tenstassa tautitapauksia on esiintynyt yli kolme kertaa enemmän kuin Tukholman alueella keskimäärin. Viranomaisia on arvosteltu muun muassa siitä, että koronasta eri kielillä varoittavia tietoiskuja annettiin myöhään.

Tegnell pohtii, että tauti voi levitä nopeammin lähiöiden ahtaasti asutuissa kodeissa.

22 tutkijaa siteerasi Sauli Niinistöä ja vaati poliitikkoja päättämään tiukennuksista

Maanantaina 22 professoria ja tutkijaa vaati Dagens Nyheterissä julkaistussa kannanotossa poliitikkoja kiristämään koronarajoituksia. Heidän mukaansa Folkhälsomyndighetenin johtama viranomaislinja on epäonnistunut, eikä sen strategiaa ole valmisteltu huolella.

Ruotsin strategiaan on kuulunut riskiryhmien ja erityisesti ikäihmisten suojelu. Korona on kuitenkin levinnyt vanhainkoteihin ja Tukholmassa joka toisessa palvelutalossa on koronaa. Yli tuhannesta kuolleesta 88 prosenttia on yli 70-vuotiaita ja 63 prosenttia yli 80-vuotiaita. Pääministeri Stefan Löfven myönsi viime torstaina Svenska Dagbladetille antamassaan haastattelussa, että vanhusten suojelussa ei ole onnistuttu.

Lisäksi tutkijat huomauttavat, että tiukempaa linjaa noudattaneessa Suomessa kuolleisuus on vain kymmenys Ruotsin koronakuolleisuudesta. He siteeraavat Dagens Nyheterille haastattelun antanutta presidentti Sauli Niinistöä ja katsovat hänen tapaansa, että vaaleilla valituilla päättäjillä on nyt vastuu käyttää ääntään koronakriisin hoidossa.

”Ruotsissa kuolee nyt siis kymmenen kertaa enemmän ihmisiä koronavirukseen kuin naapurimaassamme Suomessa. Suomessa kaikki kahvilat ja ravintolat ovat suljettuja. Suomessa kaikki koulut ovat suljettuja (poikkeuksia on alakouluissa ja päiväkodeissa erityisistä tarpeista). Suomessa yli kymmenen hengen kokoontumiset ovat kiellettyjä”, tutkijat kirjoittivat.

Tegnell kuitenkin kiistää syytökset siitä, ettei strategiaa olisi valmisteltu kunnolla. Hänen mukaansa terveydenhuolto on Ruotsissa koko ajan pysynyt askeleen edellä epidemiaa, eivätkä esimerkiksi tehohoitopaikat ole loppuneet. Tälläkin hetkellä vapaita paikkoja on noin 200.

Lisäksi hän sanoo tutkijoiden käyttävän kritiikissään vääriä lukuja.

”Ne eivät vastaa niitä lukuja, mitä näytin teille juuri. Ja ne vastaavat vielä vähemmän, jos katsotaan kuolinpäivää. Italiassa rekisteröidään vain sairaaloissa sattuneet kuolintapaukset. Siinä artikkelissa on siis valitettavasti useita perustavaa laatua olevia virheitä. Minulla ei ole sen enempää sanottavaa siitä.”