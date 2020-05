Euroopan keskuspankin EKP:n suomalainen lakimies Petra Schulze Steinen kertoo olevansa pettynyt siihen, ettei koronakriisi avannut Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja kansalaisten silmiä näkemään EU:n yhteneväisyyden voimaa.

”Päin vastoin, kriisin koittaessa jäsenvaltiot kääntyivät itseensä, eristäytyivät ja näkivät naapurimaansa vihollisinaan”, hän kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Schulze Steinen sanoo, että erityisen vaikea on niellä koronaviruksen vuoksi asetettuja matkustusrajoituksia EU-maiden välillä.

”Erityisen vaikea on ymmärtää sitä, että nyt kun rajoituksia aletaan purkaa jäsenvaltioiden sisällä – esimerkiksi Saksassa on mahdollista matkustaa Bundeslandista toiseen, matkustaminen jäsenvaltioiden rajojen yli ei ole mahdollista. Ulkomaalainen – ihonväriin katsomatta – ei ole missään tervetullut. Terveydenhuolto kuluu EU-jäsenmaiden omaan toimivaltaan, ja ulkomaalainen voi tartuttaa oman maan kansalaisia ja sairastuessaan viedä oman maan kansalaisten sairaalapaikkoja. Tämän ajattelun mukaisesti jäsenvaltioiden välillä matkustaminen ei tule olemaan mahdollista ennen kuin koronarokotetta on saatavilla kaikkialla. Tämä on minulle Suomen ja EU:n kansalaisena vaikea pala niellä.”

Schulze Steinen sanoo näkevänsä paljon mieluummin jäsenvaltioiden väliset rajat taas avoimina ja jäsenvaltioiden terveydenhuoltoviranomaisten kehittävän yhdessä järjestelmiä esimerkiksi koordinoimaan vapaita sairaala- ja tehohoitopaikkoja, tai selvittämään missä jäsenvaltiossa on saatavilla suojavarusteita.

”Mieluummin näkisin yhteiseurooppalaista tutkimus- ja kehitystyötä koronarokotteen kehittämiseksi. Haluaisin nähdä ja tuntea eurooppalaista yhteenkuuluvuudentunnetta.”

Hän huomauttaa, että olisi valtavaa resurssien kuluttamista rakentaa 27 erillistä varmuusjärjestelmää kaikille sektoreille.

”On järjetöntä olla käyttämättä hyväksi EU:n sisämarkkinoiden voimaa, mutta jos luottamusta toisiin EU-maihin ja EU-maiden kansalaisten välille ei saada rakennettua uudelleen, tähän kuitenkin viime kädessä päädytään. Ja sillä aikaa kun EU:n jäsenvaltiot keskittyvät ongelmien ratkaisuun kukin omalla tahollaan, kukin kehittäen omia ratkaisujaan Aasian tiikerit ryhtyvät taas teroittamaan kynsiään”, Schulze Steinen varoittaa.

Hän toteaa blogistaan syntyneessä keskustelussa, että jos kiinalaisilta tai amerikkalaisilta kysytään, mikä on EU:n tuoma suurin uhka, vastaus on ”yhteisvaluutta”.

”Suomi on nk. ’nettomaksaja’, eli Suomi maksaa EU:lle hieman enemmän rahaa kuin saa sieltä muun muassa erilaisten tukiaisten muodossa takaisin. Laskelmassa ei kuitenkaan ole huomioitu EU:n tuomia etuja, kuten suomalaisten yritysten pääsy 446 miljoonan ihmisen sisämarkkinoille 5 miljoonan suomalaisen sijaan, tai euron tuoma hintavakaus, tai vapaa liikkuvuus”, Schulze Steinen huomauttaa.

