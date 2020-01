Talousvaikuttaja, metsäjätti UPM:n hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos varoittaa metsäteollisuutta uhkaavan lakon vaikutuksista kovin sanoin. Metsäteollisuuden lakonuhkaan haetaan ratkaisua vielä huomenna sunnuntaina. Kaksiviikkoisen lakon on määrä alkaa maanantaina.

”Jos me hyväksymme kaikki ay-liikkeen vaatimukset, täältä lähtee työpaikkoja ja niitä lähtee paljon. Käytännössä seuraavat paperikoneet, jotka menevät kiinni Euroopassa, menevät kiinni täällä Suomessa. Kyse on vain siitä, mikä kone menee kiinni ja missä. Se määräytyy sillä perusteella, mikä on vähiten kannattava”, hän kommentoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Wahlroosin mukaan ongelma on se, että suomalaisen paperityöläisen palkkataso on huomattavasti korkeampi kuin Saksassa tai Ruotsissa.

”Palkankorotusvaraa voi olla vaikka kuinka paljon, jos hyväksytään se, että koneet menevät kiinni”, hän sanoo.

Suurin riita neuvotteluissa koskee kiky-tunteja. Niistä on Wahlroosin mukaan tullut arvovaltakysymys ay-liikkeelle.

”Ay-liike haluaa näyttää, ettei tämä saneluratkaisu, jollaiseksi he kikyn kokevat, voi jäädä voimaan. Teollisuudelle se on puhdas kilpailukykykysymys. Suomen kilpailukyky ei hääppöinen ole.”

Metsäteollisuus on laskenut, että koko metsäteollisuuden tuotannonmenetykset saattaisivat 14 vuorokauden lakon aikana nousta miltei miljardiin euroon. Mekaanisen metsäteollisuuden lakot voisivat johtaa arviolta 270 miljoonan euron menetyksiin sekä paperi-, kartonki- ja sellutehtaiden lähes 640 miljoonan euron.

Arviot perustuvat Tilastokeskuksen tietoihin toimialan bruttotuotannon arvosta vuonna 2018, jolloin taloussuhdanne oli hyvä.

Björn Wahlroosin mukaan olennaista ei kuitenkaan ole se, paljonko lakko maksaa.

”Nyt ollaan menettämässä rahaa, mutta se ei ole kaikkein tärkein asia, paljonko lakko maksaa. Se, mikä on tärkeää, on, että jos ylimitoitetut vaatimukset menevät läpi, täältä lähtee työpaikkoja.”

Wahlroos sanoo yleisemmin, että Suomen talouden suurin ongelma on se, ettei maahan synny työpaikkoja eikä Suomeen investoida.

”Ellei Suomi ole kilpailukykyinen, se ei vedä puoleensa investointeja. Siksi me sahaamme nyt omaa oksaamme.”

Wahlroos haluaisi lisätä työpaikkoja etenkin matalapalkka-aloille.

”Meidän pitäisi saada työllistettyä se porukka, joka ei ole kouluttautunut.”

