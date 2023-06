Kuva: EPA/GOVERNOR OF BELGOROD REGION

Yksityisarmeija Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin on vihjannut, että hänen joukkojensa seuraava tehtävä voi olla Venäjän alueen puolustaminen.

Ensin Wagner haluaa ”vähintään kuukauden toipumisajan” taisteltuaan kuukausia Ukrainassa Bah’mutin kaupungissa, Prigožin sanoi venäläisille toimittajille CNN:n mukaan.

Prigožin lisäsi, että sen jälkeen ”seuraavat yhteenotot, luulen, ovat todennäköisesti tällä kertaa Venäjän alueella”.

Wagner-taistelijoiden on määrä poistua Bah’mutin alueelta kokonaan 5. kesäkuuta mennessä, ja tilalle tulevat Venäjän valtiolliset joukot. Wagner-joukot on Prigožinin mukaan sijoitettu leireihin Donetskin ja Luhanskin alueelle, etäälle rintamasta, CNN kertoo.

Venäjän rajaseudulla Belgorodissa on nähty viime aikoina useita iskuja. Kreml-vastaiset venäläisten vapaaehtoisten ryhmät ovat ottaneet vastuun hyökkäyksistä, ja pommitusten ja taisteluiden raportoidaan jatkuneen pitkin torstaita. Vapaan Venäjän legioona ja Venäjän vapaaehtoisjoukot väittivät viimeksi eilen olevansa hyökkäämässä Belgorodiin.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi torstain katsauksessaan, että Kreml-vastaisten ryhmien iskut Venäjän rajaseudulle vaikuttavat ylläköiltä, joiden tarkoituksena ei ole vallata alueita, vaan tuhota kohteita ja hankkia tietoa.

ISW:n mukaan Venäjän virkamiesten ja sotilasbloggaajien reaktiot Belgorodin iskuihin kertovat siitä, että huoli Ukrainan sodasta on lisääntynyt.

