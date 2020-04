Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajat totesivat tiistaina yhdessä, että suojavarusteita koskeva pula on niissä sekä koko maassa kriittinen ja tilanne vaatii nopeita ratkaisuja.

Suojavarusteiden riittävyydestä päävastuu on globaalissa pandemiatilanteessa valtiolla.

Suuret kaupungit ovat ottaneet ja ottavat epidemian vastaan ensimmäisinä ja kantavat suurta vastuuta niin pandemiaan varautumisessa kuin sen hoidossa.

Kaupungit kertovat pyrkineensä kaikin keinoin osaltaan turvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakyvyn ja suojaamaan kaupunkien henkilöstöä. Johtajat viittaavat sosiaali- ja terveysministeriöön (STM).

”Pääongelmana on suojamateriaalipula eikä STM:n taholta esitetty logistinen ongelma”, sanottiin julkilausumassa, jonka ovat allekirjoittaneet Helsingin Jan Vapaavuori, Espoon Jukka Mäkelä, Vantaan Ritva Viljanen, Tampereen Lauri Lyly, Turun Minna Arve ja Oulun Päivi Laajala.

”Epidemian levitessä ja sairastuneiden määrän kasvaessa on suojavarusteiden kysyntä kasvanut voimakkaasti. Tilanne suojavarusteiden riittävyyden osalta on kriittinen.”

Valoa tunnelin päässä suojainpulassa Suomeen saapui tiistaina iltapäivällä Kiinasta lentorahdilla ensimmäinen merkittävä erä Huoltovarmuuskeskuksen jo hyvän aikaa sitten tilaamia kirurgisia suusuojia ja hengityssuojia. Hengityssuojaimia oli Finnairin koneen kyydissä 230 000 kappaletta ja kirurgisia maskeja kaksi miljoonaa.

Kaupungit pystyvät tällä hetkellä turvaamaan lähinnä koronaviruspotilaiden hoitoon varattujen terveysasemien, suun terveydenhuollon asemien ja koronasairaalaosastojen suojavarusteet. Muiden yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta tilanne on suojavarusteiden osalta sen sijaan heikompi, johtajat viestittävät.

”Tilannetta eivät ole helpottaneet sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n ristiriitaiset ja muuttuvat ohjeistukset suojavarusteiden käytöstä esimerkiksi kotiin vietävissä palveluissa”, he kritisoivat.

Valtion tulee tehostaa hankintojaan markkinoilta ja työ- ja elinkeinoministeriön tulee jatkaa käynnistynyttä työtä, jolla varmistetaan kotimainen valmiuskapasiteetti suojavarustetuotannon käynnistämiseksi.

”Tavoitteena on oltava ainakin keskeisimpien suojavarusteiden osalta mahdollisimman nopea kansallinen omavaraisuus”, vaaditaan kannanotossa.

”Lisäksi asiasta käytävää vuoropuhelua kaupunkien ja valtion välillä on hyvä vahvistaa.”

Marin sivaltaa kuntia

Pääministeri Sanna Marin (sd) on kommentoinut suojavarusteiden riittävyyttä Twitterissä ja kritisoi puolestaan kuntia.

”Osa kunnista ja toimijoista etsii nyt valtiosta tai jopa elinkeinoelämästä syyllistä omaan heikkoon varautumiseensa. Hallitus tekee kaikkensa vastatakseen kasvavaan tarpeeseen suojainten saamiseksi, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on suojattava asianmukaisesti”, Marin tviittaa.

”Pandemiasuunnitelman mukaisesti terveydenhuollon yksiköillä tulee olla varmuusvarastoissaan vähintään 3-6 kuukauden normaalia kulutusta vastaava määrä suojaimia ja muita keskeisiä terveydenhuollon tarvikkeita.”

Marinin mukaan hallitus on kartoittanut suomalaisten yritysten valmiutta käynnistää pikaisesti tuotantoa suojaimien valmistamiseksi.

”Tuotanto osan tuotteiden osalta on käynnistynyt ja toisten osalta on käynnistymässä. Onneksi Suomessa on laajaa osaamista ja kykyä vastata tilanteeseen.”

