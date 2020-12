Tampereen keskusta on asettanut kansanedustaja Jouni Ovaskan pormestariehdokkaakseen yksimielisesti.

Keskustan kunnallisjärjestö päätti asiasta maanantai-iltana pidetyssä kokouksessaan. Edellisissä kuntavaaleissa keskustalla ei ollut Tampereella omaa pormestariehdokasta.

Kaupunginvaltuutettu Ovaska kertoo, että Tampere on hänelle rakas kotikaupunki, jonka hän haluaa olevan yritysmyönteinen. Ovaskan mukaan kasvava kaupunki tuo haasteita ja investointipainetta, mutta hän uskoo että monipuolisella asuntotuotannolla ja kestävillä liikenneratkaisuilla edesautetaan asukkaiden viihtyisyyttä.

Ovaska julkaisee pormestariohjelmansa tammikuussa 2021. Hän julkisti ehdokkuutensa tänään aamupäivällä pidetyssä tiedotustilaisuudessa ja kuvasi tamperelaisuutta ennen kaikkea tunteeksi.

”Minulle tamperelaisuus on tunne. Se on tunne yhteisöllisyydestä, joka syntyy viihtyisästä ympäristöstä, ihmisistä ja monipuolisesti kulttuuritarjonnasta. Se on tunne turvallisuudesta, siitä, että on työtä, koulutusta ja palveluita. Ja lopulta se on tunne toivosta. Tunne siitä, että huomenna asiat ovat paremmin kuin tänään”, Ovaska painottaa tiedotteessa.

Tällä hetkellä Tampereen pormestarina toimii Lauri Lyly (sd), joka aikoo kertoa jatkohaluistaan vasta alkuvuodesta. Muista puolueista perussuomalaisten kansanedustaja Veikko Vallin on kertonut olevansa halukas pyrkimään Tampereen pormestariksi ja vihreissä on käynnissä sisäinen kisa ehdokkaasta.

Turussa pormestariehdokkaansa ovat asettaneet jo sdp, vihreät ja keskusta. Sdp:n ehdokas on kansanedustaja, HUSin entinen toimitusjohtaja Aki Lindén. Vihreiden ehdokas on Elina Rantanen ja keskustan ehdokas Jarmo Laivoranta.

Helsingissä pormestarikisaan ovat lähteneet, sdp:n apulaispormestari ja entinen kansanedustaja Nasima Razmyar, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja Paavo Arhinmäki, joka johtaa tällä hetkellä vasemmistoliiton eduskuntaryhmää. Myös Liike Nytin Harry ”Hjallis” Harkimo pyrkii Helsingin pormestariksi.

Helsingin kisa otti kierroksia, kun nykyinen pormestari Jan Vapaavuori (kok) ilmoitti, ettei ole käytettävissä tehtävään. Kokoomus etsii parhaillaan kuumeisesti ehdokasta korvaamaan liki 30 000 ääntä kerännyttä Vapaavuorta.

Helsingin toiseksi suurin puolue vihreät odottaa apulaispormestari Anni Sinnemäen päätöstä siitä, lähteekö hän mukaan kisaan.