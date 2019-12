Historioitsija, lakimies ja kokenut diplomaatti Jukka Seppinen arvioi, että eronneen pääministeri Antti Rinteen (sd) olisi pitänyt mittauttaa luottamuksensa eduskunnassa ennen eronpyyntöään. Hän viittaa Suomen perustuslakiin ja sanoo Antti Rinteen toimineen vähintään perustuslain henkeä vastaan. Uuden hallituksen muodostamista hän kuvailee palatsivallankumoukseksi henkilötasolla.

”Sille paperille (perustuslaille) ei ryppyillä tässä maassa. Aikamme vaatii perustuslain tarkkaa noudattamista. Lakimiehiä tarvitaan”, Seppinen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

”On oleellista, että pääministeri vaihtuu eduskunnan suuren salin kautta. Nyt vaan valta pomppimalla siellä sun täällä hakeutui kepun peili-ihmisten kautta uusiin käsiin päätyäkseen sdp:n valitseman uuden pääministerin hallintaan. Koko vallanvaihto haisee siten palatsivallankumoukselta henkilötasolla. Tämä on paha särö uuden hallituksen poliittisessa historiassa. Kepu ja sdp pelasivat härskin pelin vastoin perustuslain henkeä. (Uuden pääministerin) Sanna Marinin (sd) asema ei ole lähtökohdaltaan puhdasverisen parlamentarismin ja oikeusvaltion aikaansaannos, niin kuin pitäisi olla”, hän jatkaa.

Antti Rinne jätti eroilmoituksensa joulukuun alussa hallituskumppani keskustan ilmaistua epäluottamuksensa. Muut hallituspuolueet ilmoittivat tuolloin luottavansa pääministeriin.

”Kun tämän vastauksen sain, jouduin tietenkin miettimään, mitä tämä tarkoittaa hallituksen työskentelyssä ja tein sitten omat johtopäätökseni”, Rinne sanoi.

Seppinen on Rinteen ratkaisusta toista mieltä.

”On perustuslain vastainen ajatus, että kepun eduskuntaryhmän marina olisi yhtä kuin eduskunnan epäluottamuslause pääministerille valtioneuvostossa, jossa kepu on edustettuna. Jos kepun ryhmä ilmoittaa pääministerille, että pääministeri ei nauti sen luottamusta, niin so what? Se ei ole perustuslain mukainen eroperuste. Pääministeri Rinteen olisi pitänyt mittauttaa luottamuksensa kansanvallan edustajassa eduskunnassa”, hän kommentoi.

Myös Rinne itse korosti eroilmoituksensa yhteydessä niin oman puolueensa sdp:n kuin muiden hallituspuolueiden eli vasemmistoliiton, vihreiden ja rkp:n luottamusta. Seppinen painottaa sen tarkoittavan, että Rinteellä olisi ollut eduskunnan luottamus takanaan.

”Hänellä olisi ollut oikea tuhannen taalan paikka luottamuksen mittaamiseen eroa seuranneena päivänä, mikäli hän olisi vastannut Kokoomuksen välikysymykseen, niin kuin olisi pitänyt parlamentarismin nimessä. ”

