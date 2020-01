Kansanedustaja Harry Harkimo viittaa Puheenvuoron blogissaan uutisointiin muodostelmaluisteluvalmentajasta, joka Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunnan päätöksen mukaan syyllistyi epäasialliseen kielenkäyttöön ja nuorten luistelijoidensa nöyryyttämiseen. Valmentaja on asetettu kilpailukieltoon ja myös hyllytetty seuran toimesta tehtävästään.

Valmentaja kehotti nuoria valmennettaviaan haukkumaan joukolla ringin keskelle komennettua lasta.

”Se on törkeä teko, ja valmentaja pitäisi tietysti erottaa kokonaan. On selvää, että Olympiakomitean ja muiden kattojärjestöjen pitäisi antaa selvät kirjalliset ohjeet siitä, miten tällaisissa tapauksissa pitäisi toimia. Ohjeiden pitäisi olla tulkinnaltaan yksinkertaisia: jos valmentaja ei noudata linjauksia, on seuran erotettava valmentaja. Seuroille ei voi jättää mahdollisuutta soveltaa ohjeita niin kuin niitä sattuu huvittamaan”, Harkimo kirjoittaa blogissaan.

”Jos näin ei tehdä, tulevaisuudessa tulemme näkemään ison joukon vanhempien tekemiä rikosilmoituksia. Hehän maksavat ison hinnan lastensa harrastuksesta, joten on varmaa, että väärinkäytöksiin yritetään löytää tuomio oikeusistuimista, jos urheiluväki ei itse pysty niihin puuttumaan. Sellainen tulevaisuus ei ole kenenkään etu.”

Olisi paras, että asiat saataisiin kuntoon urheiluväen oman toiminnan ansiosta eikä oikeussaleissa, Harkimo kirjoittaa.

Harkimo arvioi ongelman koskevan kaikkia urheilulajeja. Entinen Jokerien omistaja ja Hartwall Arenan rakennuttaja kirjoittaa, että tutkimusten mukaan urheiluseuroissa kiusataan enemmän kuin koulussa.

Harkimon mukaan niin huipputasolla kuin juniorijoukkueissa valmentajaa arvotetaan vain tulosten, ei metodien perusteella.

”Huutamista näkyy monella tasolla ja se ahdistaa pelaajia. Seurojen valmennuspäälliköt eivät ymmärrä tätä. En ole koskaan nähnyt, että kyseenalaisiin metodeihin olisi puututtu.”

”Itse johdin Jokereita 27 vuotta ja olen nähnyt samoja ongelmia monella tasolla – myös sillä korkeimmalla. Olen nähnyt pelolla johtamista, sellaista huutamista, joka ahdistaa aikuisia miehiä ja saa heidät voimaan huonosti. Pitää myöntää, että minun olisi pitänyt puuttua asiaan monta kertaa. Jostain syystä en tehnyt niin. Nyt jälkeenpäin kadun sitä syvästi”, Harkimo myöntää.

Hän katsoo, että lajiliittojen tulisi ottaa ohjat käsiinsä ja kouluttaa urheilupäälliköt tämän päivän valmentamiseen ja eettisiin sääntöihin.

”Kenenkään vanhemman ei pitäisi joutua pohtimaan, uskaltaako hän laittaa lapsensa urheiluseuraan. On pelottavaa ja absurdia, että nyt asia on niin. Urheilun pitäisi olla tavoitteellisenakin iloista, ja ennen kaikkea sen pitäisi olla lapsille mieluista. Se on myös yhteiskunnan etu”, hän kirjoittaa.

Harkimo vaikuttaa kansanedustajuuden lisäksi hallituksen puheenjohtajana Sauli Niinistön vuonna 2007 perustamassa Tukikummit-säätiössä, jonka tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja poistaa ”tarkoituksettomuus lasten ja nuorten elämästä”. Säätiö myöntää nuorille muun muassa avustuksia.

