Kesä-heinäkuun harvinaislaatuinen hellejakso on luonut kysyntää myös yllättäviä tuotteita kohtaan.

Mitä suomalaiset ostavat ruokakaupasta, kun sää on kuumaa kuin Etelä-Euroopassa? Kysymykseen tarjoaa selkoa K-ryhmä, joka on julkistanut tietoa koskien hellejakson hittituotteita.

Pitkän hellejakson hittituotteita ovat olleet muun muassa marjat, kirsikkatomaatit ja yrtit. Erityisen kova kehitys on suomalaisella mansikalla.

”Marjojen vahva myynninkehitys on suomalaisen mansikan ansiota, joka kasvatti myyntiään huikeat 85 prosenttia.”

”Mansikka kypsyi tänä vuonna aikaisin, mikä johti intensiiviseen mansikkakauteen myös kaupoissa. Myös vadelmat ovat kasvattaneet myyntiään”, Keskon osto- ja myyntipäällikkö Liisa Eronen kertoo tiedotteessa.

Yksittäisistä tuotteista lisäksi kotimainen kirsikkatomaatti on käynyt kaupaksi hyvin. Myynti on kasvanut 33 prosenttia.

"Myös suomalaiset yrtit ovat kasvattaneet suosiotaan jo pidemmän aikaa, ja niitä ostetaan myös helteillä”, Eronen kuvailee.

Helppous ja vaivattomuus korostuvat helteillä

Helleajan myyntidata osoittaa, että suomalaiset arvostavat vaivattomuutta erityisesti silloin, kun ulkona on erityisen kuuma.

Tämä näkyy valmisruokien suosiona. Valmiit salaattiateriat, keitot, kylmät leivät, kiusaukset, pastat ja lasagnet sekä mikroateriat ja pakastepizzat ovat olleet K-ryhmän mukaan suosittuja.

Juomapuolella kaupaksi käyvät helteillä muun muassa smoothiet, kerta-annosmehut, nektarit ja tuorepuristetut myyvät helteillä hienosti.

Vaikka suomalaisten perinteiset grillisuosikit, kuten erilaiset broilerin, porsaan ja naudan pihvit sekä fileet, myyvät helteillä hyvin, saman muun muassa ribsien myynti kehittyy tasaisesti.

Vaihtoehtoja. Perinteisten makkaroiden ja pihvien ohella grillissä valmistetaan yhä useammin esimerkiksi ribsejä. Kuva: Tommi Anttonen

Myös erikoisemmat tuotteet kuten naudan picanha ja petit tender sekä naudan ja porsaan sashlik-lihat ja vartaat kiinnostavat tänä kesänä kuluttajia, kertoo Keskon osto- ja myyntipäällikkö Kirsi Väistö.

”Yhä useampi grillaa myös katkarapuja ja äyriäisiä. Kanavartaat, broilerin paistileikkeet ja broilerin siivet myyvät viime vuotta paremmin”, Väistö kertoo.

Lihajalosteessa A-luokan grillimakkara ja erikoismakkarat, kuorettomat ja kuorelliset nakit kehittyvät viime vuotta paremmin, mutta näitäkin paremmin kehittyivät erityisesti siipikarjan kokolihaleikkeleet ja lihasuikaleet.

”Yhä useampi valitsee grilliin myös vegetuotteita, kuten erilaisia kasvipohjaisia pihvejä”, Väistö kertoo.

Vitamiineja kaivataan myös auringossa

Moni suomalainen nauttii sydäntalvella erilaisia vitamiinivalmisteita pysyäkseen virkeänä auringonvalon loistaessa vain poissaolollaan.

Yllättävää on, että nämä tuotteet ovat kysyttyjä myös kesähelteellä. Erilaiset urheiluvalmisteet ja vitamiinit kasvattivat K-ryhmän mukaan myyntiään viidentoista prosentin molemmin puolin.

Purkille. Vitamiinien tarve ei katoa kesälläkään. Kuva: INKA SOVERI

”Äkkiseltään ajattelisi, että vitamiineja otettaisiin purkista pimeään aikaan, mutta meillä vitamiinien myynti on kehittynyt kesällä 17 prosenttia ja urheiluvalmisteet 12,5 prosenttia.”

”Voi olla, että koska kesällä syödään kevyemmin ja hikoillaan, halutaan monipuolinen ravinnonsaanti varmistaa myös erilaisin lisäravintein”, pohtii Keskon osto- ja myyntijohtaja Aki Erkkilä.

Varma hitti. Jäätelön suosiota kesähelteillä ei tarvitse epäillä.

Jäätelön ja virvokkeiden suosio ei yllätä

Kaikki hitit eivät kuitenkaan ole yllätyksiä. Lämpimien säiden ansiosta kesästä 2021 on kehittymässä kaikkien aikojen jäätelökesä. Erityisen suurta kehitys on ollut heinäkuussa, jolloin myynti on kasvanut 50 prosenttia.

Erilaisten vesien menekki on kasvanut heinäkuussa viime vuoteen nähden jopa 120 prosenttia, ja myös muut virvoitusjuomat tekevät kauppansa erinomaisesti.

Ilman prosentteja. Muun muassa alkoholittomien oluiden suosio on kasvussa. Kuva: Pete Anikari

Kaupoissa on saattanut olla hetkellisiä tuotepuutteita, mutta tavaraa liikkuu kauppoihin jatkuvasti ja useimmiten kaupoista löytyy vastaava tuote loppunutta korvaamaan.

Aki Erkkilä kertoo, että alkoholittomat juomat kasvavat edelleen selvästi alkoholijuomia nopeammin.

Vesien ja virvoitusjuomien kohdalla myynnin kasvu vaikuttaa Erkkilän mukaan painottuvan monipakkauksiin. Erityisen paljon on myyty monipakkauksia, joissa tuotekoko on 0,33.