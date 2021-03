Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jolla kuntavaalit siirrettäisiin pidettäväksi sunnuntaina 13. kesäkuuta. Esityksellä on tarkoitus vahvistaa demokraattisten oikeuksien ja terveysturvallisuuden toteutumista.

Alkujaan kuntavaalit piti järjestää 18. huhtikuuta, mutta puoluesihteereistä koostuva työryhmä linjasi viime lauantaina oikeusministeriön johdolla, että vaaleja siirretään pahenevan koronatilanteen takia kesäkuulle. Kahdeksan eduskuntapuoletta yhdeksästä oli siirtämisen kannalla. Vaalien siirtämisestä päättää eduskunta.

Kotimaan ennakkoäänestysaikaan ehdotetaan viikon pidennystä, joten se olisi ehdotuksen mukaan poikkeuksellisesti kaksi viikkoa. Ennakkoäänestysaika olisi kotimaassa 26.5.–8.6. ja ulkomailla 2.–5.6.

Lisäksi kunnille esitetään tukea ennakkoäänestyksen pidentämisestä johtuviin ylimääräisiin kustannuksiin. Kuntien menoja korvattaisiin noin 4,9 miljoonalla eurolla.

Aiemmin jätetyt ehdokashakemukset kelpaavat valtioneuvoston mukaan edelleen. Hakemuksia voisi muuttaa ja uusia hakemuksia jättää 4. toukokuuta asti.

”Painavat perusteet”

Esityksen mukaan pandemiatilanteen kehitys on nopeasti yleistyneen virusmuunnoksen myötä muuttunut ennakoimattomasti ja merkittävästi huonompaan suuntaan vaalien toimittamista ajatellen.

Siirtämisehdotusta perustellaan sillä, että tämänhetkisten asiantuntija-arvioiden mukaan covid-19 –pandemian tilanne Suomessa maalis-huhtikuussa 2021 tulee todennäköisesti olemaan niin vaikea, että se käytännössä tekee mahdottomaksi kuntavaalien toimittamisen säännönmukaisessa aikataulussa terveysturvallisesti, luotettavasti ja äänioikeutettujen ja ehdokkaiden kannalta tasapuolisesti sekä niin, että vaaleissa voitaisiin saavuttaa hyvä äänestysaktiivisuus.

Asiantuntija-arvioiden mukaan pandemiatilanne tulee olemaan parempi touko–kesäkuussa 2021. Taustalla ovat rajoitustoimet, rokotuskattavuuden lisääntyminen ja epidemian luonnollinen kausivaihtelu.

”Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivän siirtämiselle kaksi kuukautta eteenpäin on painavat perusteet. Tavoite on äänestäjien, vaalivirkailijoiden ja ehdokkaiden tasapuolinen kohtelu siten, että kaikki voivat ilman huolia osallistua vaaleihin riippumatta siitä, kuuluvatko he esimerkiksi ikänsä puolesta covid-19-taudin riskiryhmiin, heidän terveytensä turvaaminen ja mahdollisimman hyvän äänestysaktiivisuuden edellytysten luominen”, esityksessä todetaan.

Vaaleja siirretty nyt myös Ranskassa ja Italiassa

Esitys viittaa International IDEA -järjestön selvitykseen, jonka mukaan viime vuonna yhteensä 75 maata lykkäsi kansallisia tai paikallisia vaaleja koronapandemiaan vedoten. Monet siirretyistä vaaleista on sittemmin järjestetty erityisjärjestelyin, mutta vaaleja on siirretty myös tänä vuonna. Ranskassa siirretään aluevaaleja kesäkuulle ja Italiassa paikallisvaaleja syksylle.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) nosti tuoreet tiedot Ranskasta ja Italiasta esiin jo torstaina eduskunnan kyselytunnilla.

Hallituksen esityksen mukaan niissä valtioissa, joissa vaalit on koronatilanteesta huolimatta pidetty, pandemia on yleensä heikentänyt äänestysaktiivisuutta. Tuoreimmista vaaleista Portugalin presidentinvaaleissa tammikuussa äänestysaktiivisuus laski yhdeksän prosenttiyksikköä ja Kataloniassa helmikuun aluevaaleissa aktiivisuus romahti liki 26 prosenttiyksikköä.

Toisaalta Kosovon ja Liechtenstein parlamenttivaaleissa äänestysaktiivisuus nousi alle prosenttiyksiköllä helmikuussa ja tammikuussa.