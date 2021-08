Pääministeripuolue sdp:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma on pöyristynyt keskustan ehdotuksesta luopua nykyisistä MAL-sopimuksista. Tiedotteessaan hän syyttää keskustaa ”suuntaamisesta suurten kaupunkien ryöstöretkelle”.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan keskusta esittää, että siirryttäisiin nykyisistä suurten kaupunkien maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksista maakuntien sopimuksista koostuvaan kansalliseen ilmastosopimukseen.

Esityksen mukaan nykyisten MAL-sopimusten tilalle otetaan tulevaisuudessa käyttöön kansalliset ilmastosopimukset maakunnan alueen kuntien kanssa. Esityksen mukaan MAL-sopimuksiin varatut valtion varat olisi jatkossa käytettävä ilmastotoimiin sitoen.

”Keskustan ehdotus on pöyristyttävä. Alueiden kehittäminen on aina pitkäjänteistä ja ennakoivaa työtä. MAL-sopimusjärjestelmän romuttaminen muutamassa vuodessa sotii täysin tätä periaatetta vastaan. Alueiden täytyy voida luottaa siihen, että järjestelmän perusta on vakaa”, Heinäluoma sanoo tiedotteessa.

Heinäluoma katsoo, että keskustan ehdotus poikkeaa räikeästi yhdessä sovitusta hallitusohjelmakirjauksesta. Hänen mukaansa MAL-sopimukset ovat kaupungeille tärkeitä työkaluja riittävän asuntorakentamisen varmistamisen, ilmastonmuutoksen torjunnan sekä joukkoliikenteeseensä panostamisen kannalta.

”MAL-sopimukset ovatkin nykyisessä muodossaan paljon keskustan ehdotusta tehokkaampi ilmastopolitiikan väline. Hyvää ei kannata korjata rikkinäiseksi”, huomauttaa Heinäluoma.

Heinäluoma katsoo, että maakunnissa ja kaupunkiseuduilla tehtäviä ilmastotoimia on turha asetella keskustan tavoin vastakkain. Hänen mukaansa kestävä yhteiskuntarakenne saavutetaan paikallisen tason tehokkaalla yhteistyöllä siellä, missä ihmiset asuvat ja liikkuvat.

”Ihmettelenkin, miksi keskusta haluaa tieten tahtoen toimia hallitusohjelman vastaisesti? Olemme sitoutuneet ilmastonmuutoksen torjuntaan niin, ettei alueita aseteta napit vastakkain. Tällä linjalla on syytä edetä vastedeskin”, Heinäluoma sanoo.