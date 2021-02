Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) tapaa maanantaina Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin. STT:n mukaan Haavisto aikoo ottaa tapaamisessa esiin vaatimuksen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin vapauttamisesta.

Tapaamisen kohdistuu poikkeuksellisen laaja mielenkiinto myös kansainvälisesti, sillä EU:n korkean ulkopoliittisen edustajan Josep Borrellin Venäjän-vierailun katsotaan epäonnistuneen pahoin ja Borrellin eroa on vaadittu tapaamisen jälkeen.

Haaviston vierailun painoarvoa lisää myös se, että Lavrov on uhannut Venäjän katkaisevan välinsä EU:hun, jos EU asettaa uusia Venäjä-pakotteita Navalnyin kohtelun seurauksena.

”Kreml näkee koko nykyisen asetelman sisäisiin asioihin puuttumisena, tämän pitäisi olla selvää. Demokratioilla pitää olla itseluottamusta siihen, että niiden asioihin puututaan, ja siksi meillä ei tulisi olla ongelmaa puuttua autoritarismien epäkohtiin”, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila kommentoi Twitterissä.

Suomen entinen Venäjän-suurlähettiläs Hannu Himanen katsoo, että mahdollisten asiakysymysten kirjo on niin laaja, että Haaviston on lähes mahdoton varautua kaikkeen.

”Retoriikka ja tyyli ovat tällaisissa yhteyksissä täysin ennustettavia, mutta mahdollisten asiakysymysten kirjo on niin laaja, että kaikkeen on lähes mahdotonta varautua. Paitsi yhteen, joka on aina varma: yllätyksiin”, Himanen kirjoittaa Twitterissä.

