Venäjän aloittama sota Ukrainassa on tullut uuteen vaiheeseen. Venäjä on iskenyt ohjuksilla siviilikohteisiin ympäri Ukrainaa.

Mitä iskut kertovat tilanteesta, Suomen entinen Moskovan-suurlähettiläs ja East Officen entinen toimitusjohtaja René Nyberg?

”Venäjä väittää iskeneensä täsmäohjuksilla Ukrainan energiapisteisiin. Tosiasiassa sillä ei ole enää kovin paljon täsmäohjuksia. Se on iskenyt siviilikohteisiin. Se on yritys murtaa Ukrainan taistelutahto, joka tulee epäonnistumaan.”

”Se kertoo epätoivosta, ja myös siitä, että Venäjän asearsenaali on rajoittunut.”

Miten sota tästä etenee?

”Tämä sota ratkeaa taistelukentällä. On selvää, että dynamiikka on Ukrainan asevoimilla, kun taas venäläisillä on vaikeuksia. Sota ei pääty nopeasti. Tullaan näkemään verisiä taisteluja.”

”Mikään ei viittaa siihen, että Venäjä kykenisi mobilisoimaan lisää joukkoja, ja pärjäisi pitkän päälle Ukrainaa vastaan, niin kauan kuin Ukraina saa riittävästi aseapua ja tukea länneltä.”

Venäjä vie kouluttamattomia ihmisiä rintamalle. Menikö liikekannallepano pieleen?

”Putinilla ei ole Stalinin loputtomia siperialaisia divisioonia. On aivan hämmästyttävää, kuinka huonossa kunnossa Venäjän armeija on. Se on ehkä tämän sodan suuria yllätyksiä.”

”Huonosti varustettujen ja kouluttamattomien miesten lähettäminen rintamalle, jopa vankiloista, kertoo kyllä jonkinlaisesta epätoivosta. Näiden miesten taistelumoraali ei ole kehuttava.”

Putin on uhkaillut suoraan myös ydinaseiden käytöllä. Miten tulkitset tätä uhkailua?

”Ydinaseet ovat jo nyt käytössä. Strateginen ydinasepelote, kauhun tasapaino, jota Yhdysvallat ja Venäjä pitävät omilla ydinaseillansa, toimii jo. Se on estänyt Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia osallistumasta suoraan sotaan.”

”Olettamus on, että ydinaseiden käyttökynnys – puhutaan siis taktisista ydinaseista – on niin korkea, siinä on niin kova stigma, että niitä ei tulla käyttämään.”

”Ydinasepelote toimii, mutta Putinin ydinasekiristys tulee epäonnistumaan.”

”Jos tabu rikotaan, siinä vaiheessa Pekingistä tulee puhelinsoitto. Kiina on jo todennut, että se ei hyväksy ydinaseiden käyttöä, eikä se näin ollen hyväksy myöskään ydinasekiristystä.”

