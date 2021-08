Alati kiihtyvä globalisaatio on määrittänyt Euroopan unionin syntyä, arkipäivää sekä tulevaisuutta koko unionin olemassaolon ajan. Globalisaatio on saanut aikaan paljon hyvää, mutta asettanut niin kansallisvaltiot kuin kansainväliset organisaatiotkin uusien haasteiden eteen.

Kuinka EU:n kaltaisen, erilaisista kansallisvaltioista koostuvan organisaation tulisi tarttua näihin pulmiin?

Tätä pohditaan tänään perjantaina Eurooppalaisen Suomen vetämässä asiantuntijakeskustelussa, jonka näet suorana lähetyksenä tässä jutussa kello 19–20. Kansalaisten kysymyksiin vastaamassa ja keskustelemassa ovat Eurooppanuorten puheenjohtaja Risto Rajala, Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Janica Ylikarjula sekä Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja, dosentti Timo Miettinen.

Katso Euroopan Suunta -keskustelu suorana lähetyksenä perjantaina 13.8. kello 19–20 alta:

Keskustelu järjestetään osana Eurooppanuorten vuotuista Linnaseminaaria. Seminaarin ohjelma, samoin kuin yllä oleva livelähetys, alkaa perjantaina jo kello 17. Ennen Euroopan Suunta -keskustelua äänessä ovat klo 17.15–18.00 europarlamentaarikko Mia-Petra Kumpula-Natri (digitalisaatio) sekä klo 18.00–19.00 Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Uusi Suomi on pyytänyt globalisaatioon liittyviä kysymyksiä uutissivustomme ja Puheenvuoro-blogipalvelumme käyttäjiltä, ja Eurooppalainen Suomi on poiminut näiden joukosta kysymyksiä asiantuntijoiden vastattavaksi lähetyksessä.

Globaaleista ongelmista kenties polttavin on ilmastonmuutos. Tekeekö EU tarpeeksi? Tänä kesänä esillä on ollut Euroopan komission esittämä ilmasto- ja metsäpaketti, jonka luonnos pelästytti metsätaloudesta riippuvaisen Suomen. Virallisen esityksen tultua julki huoli ainakin laimeni ja vaihtui kiitoksiin jopa maa- ja metsätaloustuottajien edunvalvojalta. Hallituspuolueissa huolta on kahdenlaista: EU:n katsotaan toisaalta ylittävän valtuutensa, toisaalta tyytyvän aivan liian vähään.

Lähetyksessä on esillä myös kauppapolitiikka, jonka osalta EU:ssa on käynnissä suuri muutos – ajan hengessä protektionistisempaan suuntaan. Myös EU:n sisämarkkinoiden sääntelyllä on taipumus ulottaa vaikutuksensa EU:n ulkopuolisiinkin talouksiin, mikä alleviivaa EU:n globaalia merkitystä.

EU:lla on lisäksi vahva globaali asema liberaalin demokratian puolustajana, mutta asia jakaa jäsenvaltioita. Onko Euroopan suurvaltapoliittinen asema uhattuna unionin sisäisen hajanaisuuden takia?

