Puolan nationalistinen Laki ja oikeus -puolue (PiS) säilytti enemmistönsä parlamentin alahuoneessa parlamenttivaaleissa. Lopullisia tuloksia sunnuntain vaaleista saatiin maanantai-iltana.

Ennen vaaleja puolueelle odotettiin kuitenkin parempaa tulosta. Verkkolehti Politico ennusti puolueelle vielä lauantaina jopa 47 prosentin kannatusta, kun lopullisten tulosten perusteella PiS yltää 43,6 prosentin kannatukseen. Euractivin mukaan tulos tarkoittaa, että puolue saattaa joutua etsimään koalitiokumppaneita. LUE MYÖS:

Lopullisten parlamenttipaikkojen määrää ei ole vielä julkistettu.

PiS oli tähdännyt enemmistöön, joka olisi mahdollistanut sille perustuslain muuttamisen, mutta Euractivin mukaan PiS ylsi vain ohueen enemmistöön parlamentin alahuoneessa ja hävisi täpärästi oppositiolle parlamentin ylähuoneessa.

Euractivin mukaan tulos tarkoittaa, että oppositio pystyy jarruttamaan tai jopa estämään PiS:n ajamia lakihankkeita. Lisäksi oppositio saa sananvaltaa joihinkin Puolan huippuvirkojen nimityksiin.

Vaalitulos kertoo poliittisen polarisaation kasvamisesta Puolassa, Euractiv kertoo. Yksi merkki tästä on lisäksi äärioikeiston menestys. Äärioikeistolaisten poliitikkojen ryhmä ylitti ensimmäistä kertaa paikkakynnyksen parlamenttivaaleissa.

PiS ajoi vaaleissa isänmaallisia ja katolisia arvoja sekä hyvinvointikustannusten lisäämistä edelleen nykyisestä.

Puolan politiikkaan erikoistunut tutkija Tommi Eskola arvioi Ylen Ykkösaamussa maanantaina, että PiS:n ”hyökkäys seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä vastaan on saattanut viedä siltä jonkin verran ääniä”. Eskolan mukaan puolueelta odotettiin selkeästi suurempaa vaalivoittoa. Euroopan poliittiseen historiaan erikoistunut yliopistonlehtori Katalin Miklóssy puolestaan arvioi lisäksi, että konservatiiviset arvot näyttävät yleisesti voimistumassa itäisessä Euroopassa.

Puola on ollut viime aikoina esillä sen takia, että Suomi on EU-puheenjohtajamaana nostanut esiin erityisesti oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisen EU:n alueella. EU on aiemmin käynnistänyt rikkomusmenettelyn Puolaa vastaan Laki ja oikeus -puolueen lakiuudistusten takia. Niiden on katsottu rikkoneen oikeusvaltioperiaatetta.

Suomi ajaa uutta mekanismia, joka sitoisi oikeusvaltioperiaatteen EU-budjettiin. On vielä epäselvää, millainen mekanismi tarkalleen ottaen olisi. Sen on myös jo pelätty vesittyneen, koska Puola tai myöskään oikeusvaltioperiaatteen kannalta kritisoitu Unkari eivät toistaiseksi ole suoraan vastustaneet Rinteen hallituksen mallia. LUE LISÄÄ: