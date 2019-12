Vihreiden kansanedustaja Iiris Suomela on nostanut Tampereen kaupunginvaltuuston pikkujoulut puheenaiheeksi. Suomelan mukaan paikalla oli Pohjoismaisen vastarintaliikkeen johtaja Antti Niemi. Suomela korostaa, että Pohjoismaisen vastarintaliikkeen toiminta on kielletty.

”Olen Tampereen valtuuston pikkujouluissa. Niin on myös väkivallan tähden kielletyn Pohjoismaisen vastarintaliikkeen johtaja, joka on täällä PS:n valtuutettujen seurana. Jos joku vielä epäilee PS:n ja äärioikeiston yhteyksiä, nyt on hyvä hetki lopettaa”, Suomela kirjoitti perjantai-iltana Twitterissä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho vastasi Suomelalle nostamalla esiin keskusteluketjuun liitetyn kuvan perussuomalaisista erotetusta Terhi Kiemungista. Kiemunki istuu Tampereella varavaltuutettuna.

” Koko sali näki tämän. Lienee siis turha lähteä väittämään, ettei näin olisi tapahtunut”, Suomela vastasi.

”Perussuomalaiset viihtyvät väkivaltaisen äärioikeiston seurassa. Tämä ei ole ensimmäinen kerta. Perussuomalaisten valtuustoryhmän johdolta voinee tiedustella, että miksi näin on ja mitä tämä tarkoittaa”, hän jatkoi.

Perussuomalaisten valtuustoryhmää johtava Lassi Kaleva myöntää Iltalehdelle, että Antti Niemi oli paikalla pikkujouluissa.

”Tässä on nyt tämmöinen myrskyn silmä. Tämä on erittäin valitettava ja ikävä juttu. Ihmettelen suuresti valtuustokollega Iiris Suomelan toimintaa. Nähdäkseni hän olettaa kovasti erilaisia asioita, joista hän ei tiedä mitään. Siellä oli Niemi, sekä henkilö, joka oli hänet kutsunut. En tunne koko kaveria. En tunnistanut häntä. Minulla ei ole kaverin kanssa mitään tekemistä, eikä hänen kanssaan mitään yhteistä. En tilaisuudessa kuullutkaan hänen nimeään. En tunnistanut häntä ulkonäöstä. En asian tultua julki tunnistanut häntä edes nimestä”, hän sanoo.

Historian tutkijan, vihreiden ehdokkaanakin olleen Oula Silvennoisen mukaan perussuomalaiset alleviivaavat yhteyttään kiellettyyn uusnatsijärjestöön.

”Kunniallisten puolueiden soisi jo ymmärtävän, ettei äärioikeiston kanssa voi olla tekemisissä tahriutumatta itsekin”, hän kommentoi Twitterissä.

Silvennoinen aiheutti elokuussa kohun luokittelemalla perussuomalaiset äärioikeistoon. Hänen mukaansa perussuomalaiset ”täyttää suoraan oikeistoradikalismin määritelmän”. Puolueen sisältä määritelmä on kiistetty jyrkästi.

