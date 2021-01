Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on ottanut täysin uuden kannan autojen romutuspalkkioihin, joilla voi saada 2000 euron alennuksen uuden vähäpäästöisen, kuten sähköauton, auton hintaan.

Traficom tiedotti katsovansa, että voimassa olevan romutuspalkkiolain säännökset mahdollistavat vain yhden romutuspalkkion yhtä hankittavaa henkilöautoa kohden.

”Tarkoituksena on, ettei kenellekään syntyisi kohtuutonta etua ja että valtiontukea jaettaisiin oikeudenmukaisesti”, kertoi Traficom tiedotteessa maanantaina.

Vielä viime viikon maanantaina Traficom kertoi tiedotteessaan, että uuden lain voimaantuloon asti uuden vähäpäästöisen auton hankintaan voi hyödyntää useampia romutuspalkkioita.

Näin palkkiota maksetaan Romutuspalkkiota myönnetään 1 000 euroa sellaisen uuden henkilöauton hankintaan, jonka hiilidioksidipäästöt ovat enintään 120 g/km. Uusille täyssähköautoille tai niille autoille, joiden käyttövoimana on joko kokonaan tai osittain korkeaseosetanoli tai kaasu, ei aseteta päästörajaa ja romutuspalkkiota myönnetään 2 000 euroa. Ladattaville sähköhybrideille, joiden hiilidioksidipäästöt ovat enintään 95 g/km, romutuspalkkiota myönnetään 2000 euroa. Sähköavusteisen polkupyörän, joukkoliikennelipun tai liikkumispalveluiden hankintaan palkkiota myönnetään enintään 1 000 euroa.

Talouselämä kertoi viime viikolla, että yksittäinen hakija oli jättänyt yli sadan auton niputushakemuksen. Tuolloin Traficomista kerrottiin, että hakemus voisi tuoda jopa yli 200 000 euron alennuksen uuden vähäpäästöisen auton hintaan, jos vaaditut ehdot täyttyvät.

Traficomista kerrottiin tuolloin, että se on saanut yli sata niin sanottua niputushakemusta, joissa yksittäinen henkilö pyrkii saamaan palkkiota uuden auton hankintaan useammasta romutettavasta autosta.

Traficom tiedotti maanantaina, että se on havainnut viitteitä väärinkäytöksistä, jotka liittyvät autojen romutuspalkkiohakemuksiin.

”Virasto on saanut useita hakemuksia, joissa on niputettu useita romuautoja uuden auton hankintaa varten. Kymmenissä hakemuksissa, jotka sisältävät yhteensä satoja autoja, on ilmennyt viitteitä väärinkäytöksistä. Virasto on viemässä selviä väärinkäytöksiä poliisin esitutkintaan”, kerrotaan Traficomin tiedotteessa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus esitti määräaikaista lakia henkilöautojen romutuspalkkiosta viime syksynä, ja se tuli voimaan joulukuussa. Lain ensisijaisena tarkoituksena on vähentää liikenteen päästöjä.

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti 14. tammikuuta, että hallitus pyrkii tarkentamaan henkilöautojen romutuspalkkioon liittyvää lakia. Lainmuutosta koskeva esitys on eduskunnan käsittelyssä.

”Lain voimaan tulon jälkeen ilmeni, että laissa ei ole riittävän selkeästi määritelty tuen enimmäismäärää hankittavan uuden auton osalta, eikä selvää kieltoa useamman romutuspalkkion käyttämisestä yhden auton hankintaan”, kerrottiin liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla.

Ministeriön mukaan romutuspalkkioiden rajaaminen yhteen varmistaisi, että valtion budjetissa romutuspalkkioihin varatut varat riittävät useamman uuden ajoneuvon hankintaan. Rahaa romutuspalkkioon on varattu 8 miljoonaa euroa.

Romutettavan auton täytyy olla liikennekäytössä romutushetkellä, jotta palkkio on mahdollista saada. Lisäksi auton on pitänyt olla liikennekäytössä edellisen kalenterivuoden aikana. Romutettavan auton pitää olla vähintään 10 vuotta vanha. Romutettavan auton on pitänyt olla romutuspalkkion saajan omistuksessa vähintään vuoden ajan ennen auton romuttamista.

Valtio maksaa romutuspalkkiota 31.3.2022 saakka. Hakemus pitää kuitenkin jättää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille viimeistään 31.12.2021.

Tiukennuksia tuovan lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian eduskuntakäsittelyn jälkeen.