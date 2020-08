Mielenosoittajat ja mellakkapoliisit ottivat yhteen Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä sekä noin 20 muussa kaupungissa sen jälkeen, kun valtiollisen tv-kanavan ovensuukyselyt julistivat vaalivoittoa maan pitkäaikaiselle presidentille Aleksandr Lukašenkolle.

Ovensuukyselyn mukaan Lukašenko sai noin 80 prosenttia äänistä. Johtava opposition ehdokas Svetlana Tihanovskaja sai sen mukaan äänistä noin seitsemän prosenttia. Tihanovskaja ilmoitti, ettei luota lukemiin, kertoo muun muassa BBC.

Minskin keskustaan kerääntyi lehtitietojen mukaan ”tuhansia” mielenosoittajia, jotka huusivat ”Lähde!” istuvalle presidentille. Poliisi käytti ainakin kumiluoteja, kyynelkaasua, tainnutuskranaatteja ja vesitykkejä heitä vastaan, kertoo The Guardian. Kymmeniä pidätettiin.

Tihanovskaja pyysi The Guardianin mukaan myöhään sunnuntai-iltana sekä kannattajiaan että mellakkapoliisia välttämään väkivaltaisuuksia ja väkivaltaan johtavia provokaatioita.

Valtion uutistoimiston Beltan mukaan tilanne on poliisin hallinnassa.

Lukašenko on ollut vallassa 26 vuotta, eikä maassa ole tällä vuosisadalla järjestetty vapaita, kansainvälisten tarkkailijoiden seuraamia vaaleja.

37-vuotias Tihanovskaja on ”sijaisehdokas”, joka asettui ehdolle, kun hänen miehelleen, oppositiojohtaja Sergei Tihanovskille asetettiin kielto asettua ehdolle. Myös muita opposition ehdokkaita on pidätetty tai he ovat lähteneet maanpakoon. Tihanovskajan lähipiiriä pidätettiin vaalipäivän aattona, kertoo Financial Times.

”Uskon silmiäni ja näen, että kansan enemmistö on kanssamme”, hän sanoi tiedotustilaisuudessa sunnuntai-iltana.