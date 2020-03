Sdp:n kansanedustaja Hussein al-Taee uskoo Syyrian sodan ja kansainvälisten jännitteiden vielä kärjistyvän, ennen kuin tilanne alkaa helpottaa. Al-Taee toimi rauhanvälitystyössä ennen kansanedustajan uraansa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ilmoitti hiljattain, että Turkin ja EU:n välinen raja on avattu, vaikka Turkilla ja EU:lla on sopimus syyrialaisten pakolaisten kysymyksestä. Al-Taee sanoo Uuden Suomen haastattelussa, että Turkin näkökulmasta katsottuna ajoitus on oikea, vaikkei hän Turkin politiikkaa kannatakaan.

”Turkin kannalta tämä on oikea-aikaista: meillä [EU:ssa] on rahoituskehysneuvottelut kesken, Green Deal -kasvuohjelma on laadinnassa, brexit on meneillään ja Yhdysvalloissa on vaalit. Tämä on Erdoganille kasvojen pelastustoimi kansansa edessä, sillä Turkin talous on vaikeassa jamassa ja lyhyestä salamasodasta Syyriassa oli tullutkin vaikeampi selkkaus Venäjän kanssa”, al-Taee sanoo.

Lue al-Taeen laaja haastattattelu tästä:

Syyrian sota on jatkunut yhdeksän vuotta ja EU:n ja Turkin välinen sopimuskin on ollut voimassa jo useamman vuoden, al-Taee huomauttaa.

”Meillä oli mahdollisuuksia ratkaista Syyrian kriisi. Mitä tehtiin, kun Erdogan hyökkäsi kurdien kimppuun? Ei mitään. Pelättiin vain, että tulee lisää pakolaisia. Tämä tilanne tulee kärjistymään entisestään, kunnes se helpottuu, valitettavasti. Osapuolet kokevat, että poliittista neuvottelupeliä voi vielä pelata. Pelinappuloita ovat syyrialaiset, joita käytetään häikäilemättä hyväksi.”

Al-Taee näkee huolestuttavana myös sen, että Afganistanissa Taleban on ottamassa vallan. Yhdysvallat ja Taleban pääsivät hiljattain sopimukseen ja Yhdysvallat vetää joukkonsa pois Afganistanista.

”Ei ole näyttöä ainakaan siitä, että Taleban kykenisi mihinkään demokraattiseen dialogiin. Kun katselen paikallista mediaa, niin Taleban kyllä kokee olevansa sodan voittaja. Eihän voittajaa ruveta pakottamaan mihinkään, että tietynlaiset vaalit pitäisi järjestää tai vapaa media sallia, puhumattakaan naisten asiasta”, al-Taee sanoo.

Myös Jemenin kriisi on ratkaisematta, hän huomauttaa.

”Kuten me konfliktinratkaisijat olemme aina sanoneet: On vain ajan kysymys, milloin ne miljoonat tulevat kohti Eurooppaa. Meidän on ratkaistava näitä kriisejä siellä, missä niitä tapahtuu.”

