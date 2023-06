Vuosi on nyt virallisesti kesän puolella, mutta Ukraina ei ole vieläkään käynnistänyt paljon puhuttua vastahyökkäystään.

Kiovasta on viime päivinä viestitty, että valmista olisi. Nyt ilmeisesti vaanitaan oikeaa hetkeä oikeille manöövereille. Kiireettömyyden vaikutelma lupaa hyvää Ukrainalle. Aloite on Kiovan hallinnassa ja sillä on pelivaraa valita taistelunsa.

Kuva: -

Viivyttely nostaa psykologista painetta Moskovassa. Viime viikkojen uutiset antavat olettaa sen olevan korkeimmillaan koko sodan aikana.

Vladimir Putinin ydinpiireineen on syytä olla huolissaan aiempaa rohkeammista ulostuloista heidän asemansa kyseenalaistamiseksi. Huono sotamenestys ja koko invaasion törkeys eivät ole riittäneet ilmapiirin saostamiseen Venäjällä, mutta tyytymättömyys saattaa viimein päihittää esivallan pelon, kun sota tulee kansalaisten silmille.

Tiistaina Moskovaan kohdistui tiettävästi kymmenien lennokkien isku, jossa ei ollut ihmisuhreja ja jonka vauriot jäivät pieniksi. Tämä muistutti toukokuun alun tapausta, jossa kaksi Kremliin suunnattua lennokkia ammuttiin alas. Ukraina on kiistänyt osallisuutensa kumpaankin.

Merkittävä ”loukkaus” oli myös se, kun kaksi venäläistaustaista taistelijaryhmää iski Venäjän Belgorodiin ja kehotti venäläisiä liittymään kamppailuun Putinia vastaan. Asiantuntijat pitävät selvänä, että operaatio oli Ukrainan suunnittelema. Tämä korostaa sen röyhkeyttä.

Lännen aseavun kehityssuunta kertoo, että vanhaa pelkoa sodan eskaloitumisesta tunnetaan yhä vähemmän. Ukraina muun muassa sai hiljattain Britannialta risteilyohjuksia, joilla voi iskeä 250 kilometrin säteelle. Moskovasta tätä kommentoitiin "äärimmäisen vihamieliseksi" liikkeeksi. Kiovasta taas on piruillen kehuttu ohjusten tarkkuutta.

Ukrainan julkilausuttu tavoite on vapauttaa miehitetyt alueensa vuonna 2014 vallattua Krimin niemimaata myöten. Toisin kuin Venäjän armeija, ukrainalaiset näyttävät haluavan minimoida tappionsa tavoitellessaan päämääriään.

Vastahyökkäyksen viime aikoina käyty esivaihe kielii siitä, että strateginen ykköstavoite on rampauttaa Venäjän sotakoneisto synnyttämällä maassa levottomuutta, joka voi jopa kärjistyä vallanvaihtoon Moskovassa.

Mahdollisuus tähän skenaarioon näyttää edelleen pieneltä, mutta jatkuvasti paremmalta.

LUE MYÖS: