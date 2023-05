Pohjois-Korea yritti laukaista keskiviikkona vakoilusatelliitin, jonka tehtäväksi kerrottiin ”Yhdysvaltojen ja sen vasallisvaltioiden” sotilastoiminnan seuraaminen ja tarkkailu. Laukaisu kuitenkin epäonnistui ja satelliitti putosi mereen, uutisoivat Reuters ja AFP.

Pohjois-Korean valtionmedian mukaan putoamisen syynä oli epävakaus satelliitin moottori- ja polttoainejärjestelmissä. Etelä-Korean armeija kertoi saaneensa haltuunsa osia pudonneesta satelliitista.

Maa on yrittänyt lähettää satelliittejaan kiertoradalle vuodesta 1988 saakka, ja viimeisin laukaisu tehtiin vuonna 2016. Kolme laukaisuista on epäonnistunut, mutta kaksi satelliittia on luultavasti saatu lähetettyä avaruuteen. Niiden havaitseminen on kuitenkin ollut mahdotonta, mikä viittaa satelliittien vikaantumiseen.

Laukaisu aiheutti kaaoksen Etelä-Koreassa, kun viranomaiset kehottivat tekstiviestissä kansalaisia valmistautumaan evakuointiin. Ilmahälytyssireenit soivat maan pääkaupungissa Soulissa aikaisin keskiviikkoaamuna aiheuttaen paniikkia väestön keskuudessa. Evakuointivaroituksen kerrottiin myöhemmin olleen virheellinen.

Myös Japani aktivoi ohjuksista varoittavan järjestelmänsä hetkeksi Okinawan alueella.

Satelliitin laukaisu on tuomittu laajasti. Japani ja Etelä-Korea katsovat sen rikkoneen YK:n asettamia pakotteita, jotka kieltävät Pohjois-Korealta kaikki ballistista ohjusteknologiaa hyödyntävät testit. Myös Yhdysvallat ja Nato ovat ottaneet kantaa laukaisuun.

”Tuomitsen vahvasti Pohjois-Korean yrityksen laukaista sotilassatelliitti käyttäen ballistista ohjusteknologiaa. Se nostaa jännitteitä ja aiheuttaa vakavan turvallisuusriskin alueella ja sen ulkopuolella. Se rikkoo räikeästi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia”, Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoo tiedotteessaan.