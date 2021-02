Euroopan parlamentti on hyväksynyt niin kutsutun elpymispaketin äänin 582 puolesta, 40 vastaan ja 69 tyhjää. Elpymisväline on kaikkiaan 750 miljardin euron suuruisen Next Generation EU -paketin tärkein osa.

Paketista voidaan myöntää 672,5 miljardia euroa avustuksina ja lainoina jäsenmaille, joiden turvin ne voivat rahoittaa pandemian taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia lieventäviä toimia. Välineestä voidaan rahoittaa hankkeita, jotka on aloitettu 1. helmikuuta 2020 tai sen jälkeen. Rahoitusta on saatavilla kolmen vuoden ajan.

Vähintään 37 prosenttia määrärahoista on kohdennettava ilmastotoimiin ja vähintään 20 prosenttia digitalisointiin. Hankkeiden tulisi olla sekä sosiaalisesti että taloudellisesti kestäviä ja sisältää kattavia uudistuksia ja investointeja.

Suomen eduskunta käsittelee pakettia tänään kello 14 alkavassa täysistunnossa. Oppositiopuolue perussuomalaiset jättää elpymispaketista välikysymyksen ennen täysistuntoa.

Myös kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä välikysymykseen. KD kertoi hetki sitten Twitterissä, että se ei hyväksy hallituksen päätöstä osallistua EU:n elpymisrahastoon.

Myös Liike Nyt on kertonut olevansa mukana välikysymyksessä.

Kokoomus ei osallistu välikysymykseen.

”Perussuomalaiset ovat tehneet tätä kysymystä omasta näkökulmastaan. Meidän lähtökohtiamme ovat, että teollisuus tarvitsee EU:ta ja Suomen turvallisuus tarvitsee vahvaa EU:ta Venäjän ja Kiinan tasapainottamiseen”, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoi Iltalehdelle aiemmin.

LUE LISÄÄ: