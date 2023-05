”Olen ollut kaksi päivää Los Angelesissa konferenssissa ja noin kolmasosa kaikista keskusteluista on liittynyt regeneratiiviseen tekoälyyn eli seuraavaan AI-sukupolveen, joka on nyt tulossa. Olemme käyneet keskusteluja, mitä hyvää tämä tuo, mitä huonoa, mitä riskejä ja miten tähän pitäisi suhtautua. Osallistujat ovat korkeasti koulutettuja ihmisiä ja kaikilla on tekninen tausta. Me olemme helvetin huolissamme”, kertoo suomalainen hakkerilegenda Harri Hursti.