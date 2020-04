Kuva: HOW HWEE YOUNG

Maaliskuussa Singaporea hehkutettiin koronavirustaistelun mallimaaksi, joka oli toiminut toisin kuin muut epidemian hillitsemisessä onnistuneet maat. Noin 5,7 miljoonan asukkaan kaupunkivaltio vaikutti torjuneen epidemian tiukan testauksen ja karanteenien avulla, sulkematta muuta yhteiskuntaa täysin.

Sittemmin tilanne on muuttunut: epidemian toinen aalto on iskenyt Singaporeen voimalla. Maaliskuun 17. päivän jälkeen varmistettujen koronavirustartuntojen määrä on kasvanut 266 tapauksesta vauhdilla nyt jo yli 6 600 tapaukseen, selviää John Hopkinsin yliopiston koronaseurantasivulta. Maanantaina Singapore vahvisti ennätykselliset yli 1 400 uutta tartuntaa.

Miksi näin kävi? Käänne on ainakin kahden seikan yhdistelmän tulos, amerikkalaiskanava CNN kertoo artikkelissaan.

Ensimmäinen selitys on Singaporen laaja vierastyöläisväestö, joka asuu hyvin ahtaissa oloissa ja joka jäi CNN:n mukaan yhteiskunnan aktiivisen testaustoiminnan ulkopuolelle. Vierastyöläisten parissa syntyi tartuntaryppäitä, joihin ei näin ollen reagoitu ajoissa. Vierastyöläisten asuinolot tekivät sosiaalisen eristäytymisen mahdottomaksi ja edesauttoivat viruksen leviämistä.

”Asuntolat olivat kuin aikapommi, joka odotti räjähtämistään”, kirjoitti singaporelainen lakimies ja entinen diplomaatti Tommy Koh CNN:n mukaan laajaa huomiota herättäneessä Facebook-kirjoituksessaan aiemmin huhtikuussa.

Hän vetosi Singaporeen, jotta koronatragedia herättäisi valtion kohtelemaan vierastyöläisiään ”kuin ensimmäisen maailman valtio eikä kuin kolmannen maailman valtio”.

Epidemiat vierastyöläisten joukossa levittivät tautia nopeasti ympäröivään yhteiskuntaan, koska se oli jatkanut elämäänsä suhteellisen normaalisti eivätkä ihmiset eläneet sosiaalisesti eristyksissä. Nyt lukuisia vierastyöläisten asuntoloita on asetettu karanteeniin ja vierastyöläisiä testataan tehostetusti.

Uuden epidemia-aallon vuoksi Singapore joutui seuraamaan ympäröivää maailmaa ja siirtymään rajoitusten aikaan. Hallitus pyrkii katkaisemaan epidemiakierteen uusilla säännöillä ja niiden rikkomisesta seuraavilla tiukoilla rangaistuksilla.

