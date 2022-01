”Vasemmistoliiton kanta Nato-jäsenyyteen on tunnetusti kielteinen, ja on sitä edelleen”, Li Andersson korostaa.

Kanta ennallaan. ”Vasemmistoliiton kanta Nato-jäsenyyteen on tunnetusti kielteinen, ja on sitä edelleen”, Li Andersson korostaa.

Kanta ennallaan. ”Vasemmistoliiton kanta Nato-jäsenyyteen on tunnetusti kielteinen, ja on sitä edelleen”, Li Andersson korostaa.

Nato-jäsenyys olisi ”valtavan suuri muutos Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, ja väärään suuntaan”, linjaa vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson kirjoituksessaan puolueen verkkosivuilla.

Andersson korostaa, että vaikka vasemmistoliitto ei hyväksy Venäjän etupiiriajattelua tai toimintaa Ukrainassa, puolueen kielteinen Nato-kanta on yhä ennallaan.

”Vaikka etupiiriajattelua, Krimin miehitystä tai laajamittaista hyökkäystä Ukrainaan ei tietysti voi hyväksyä on selvää, että Suomen Nato-jäsenhakemus lisäisi entisestään jännitteitä Itämerellä. Se taas ei ole Suomen etu”, hän katsoo.

Andersson kommentoi Suomessa uudella tavalla virinnyttä Nato-keskustelua, jota kiihdyttivät vihreiden poliitikkojen avaukset.

”Vaikka vihreiden piirissä aina on ollut monia jotka ovat selvästi kannattaneet ajatusta Nato-jäsenyydestä, tuntuvat viimeaikaiset ulostulot silti hyvin reaktiivisilta. Koska Putin tarkoituksella provosoi, halutaan osoittaa, että Suomi kyllä on valmis osaltaan reagoimaan”, hän kirjoittaa kriittiseen sävyyn.

”Kun kyse on niin perustavanlaatuisista ja keskeistä ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjauksista kuin mahdollisesta sotilaallisesta liittoutumisesta, on kaikissa tilanteissa tärkeää pitää pää kylmänä ja arvioida, mikä on Suomen etu. Jännittyneessä ilmapiirissä tämän tärkeys korostuu entisestään. Kyse on pohjimmiltaan siitä mikä Suomen paikka on maailmassa, ja mille periaatteille haluamme oman ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme rakentaa. Siltä osin mikään ei ole muuttunut.”

Hänen mukaansa tilanne ei myöskään ole muuttunut siitä, kun eduskunta on hyväksynyt mietinnön ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta, joka lähtee siitä, että Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka ylläpitää vahvaa ja uskottavaa kansallista puolustuskykyä. Sama selonteko lähtee myös siitä, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on ihmisoikeusperustaista, Andersson painottaa. Linjauksen mukaan Suomi pyrkii ”tuottamaan turvallisuutta” sekä turvaamaan rauhaa.

”Nämä tavoitteet voidaan parhaiten saavuttaa pysymällä liittoutumattomana ja tekemällä laajaa kansainvälistä yhteistyötä”, hän uskoo.

”Nato ei ole mikä tahansa kansainvälisen yhteistyöelin, vaan sotilasliitto, jonka perusta rakentuu jäsenmaiden sitoumukseen puolustaa toisiaan sotilaallisesti. Sen jäsenmaita ovat esimerkiksi Turkki, Puola ja Unkari, joiden osalta on mahdotonta perustella jäsenyyttä yhteneväisillä arvoilla tai sitoutumisella länsimaisiin demokratia-ideaaleihin tai ihmisoikeuksiin. Valitsemalla sotilaallisen liittoutumattomuuden, on Suomi valinnut linjan, joka pitää kansainväliset jännitteet ja kriisit meidän maaperämme ulkopuolella.”

Andersson pitää virheellisenä käsitystä siitä, että Suomi olisi Nato-kumppanuutensa myötä jo lähes puolustusliiton jäsen.

”Näin ei ole. Kumppanuus ja jäsenyys eivät ole samoja asioita. Jäsenyys sotilasliitossa olisi erittäin suuri suunnanmuutos siihen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen linjaan, mitä Suomessa on yhdessä rakennettu ja sovellettu vuosikymmenten ajan. Tämä todettiin jopa Sipilän hallituksen aikana tehdyssä selvityksessä Nato-jäsenyydestä. Jäsenyys olisi suuri hyppy tuntemattomaan, joka yksiselitteisen varmasti lisäisi jännitteitä aikana, jolloin meidän kaikkien tavoite pitäisi olla niiden vähentäminen”, Andersson argumentoi jäsenyyttä vastaan.

LUE MYÖS: