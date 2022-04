Ukrainan presidentin Volodomyr Zelenskyin mukaan EU:n on lisättävä painetta Venäjää kohtaan kovemmilla pakotteilla, joiden kohteena pitäisi olla myös energia.

Kovempia pakotteita. Ukrainan presidentin Volodomyr Zelenskyin mukaan EU:n on lisättävä painetta Venäjää kohtaan kovemmilla pakotteilla, joiden kohteena pitäisi olla myös energia.

Kovempia pakotteita. Ukrainan presidentin Volodomyr Zelenskyin mukaan EU:n on lisättävä painetta Venäjää kohtaan kovemmilla pakotteilla, joiden kohteena pitäisi olla myös energia.

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi varoittaa koko Eurooppaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin suunnitelmista.

”Venäjän aggression ei ole tarkoitus rajoittua pelkästään Ukrainaan. Koko Eurooppa on Venäjän kohteena. Kyseessä on voimankäyttö, jonka aiheuttama katastrofi iskee väistämättä jokaiseen”, hän sanoi puheessaan myöhään lauantaina.

Aikaisemmin lauantaina Putinin entinen ulkopoliittinen neuvonantaja, nykyisin Venäjän ulko- ja puolustuspolitiikan neuvostoa johtava Sergei Karaganov varoitti jo suorin sanoin Eurooppaa.

”Konfliktin laajeneminen näyttää valitettavasti yhä todennäköisemmältä. Amerikkalaiset ja heidän Nato-kumppaninsa lähettävät edelleen aseita Ukrainaan. Jos tämä jatkuu, eurooppalaisiin kohteisiin saatetaan iskeä. Silloin sota voi kärjisty ja tämän vaihtoehto näyttää yhä uskottavammalta”, hän kommentoi Italian suurimman sanomalehden Corriere della Seran haastattelussa.

LUE TARKEMMIN:

Lisäksi Venäjän Yhdysvaltain-suurlähettiläs Anatoli Antonov varoitti Yhdysvaltojen ja Venäjän sotilaallisesta yhteenotosta, jos länsimaat jatkavat aseavun antamista Ukrainalle.

Zelenskyin mukaan EU:n on lisättävä painetta Venäjää kohtaan kovemmilla pakotteilla.

”Venäjän kassavirtoihin kohdistuvat pakotteet ovat ykkösprioriteetti. Aivan ensimmäiseksi kyse on öljyliiketoiminnasta. Demokraattinen maailma voi luopua Venäjän öljystä. Öljy on yksi kahdesta venäläisten itseluottamuksen lähteestä. Öljyn vientikiellon pitäisi olla ensimmäinen askel. Toinen lähde - kaasu - suljetaan ajan myötä. Se on väistämätöntä.”

EU:n viides pakotepaketti julkistettiin tällä viikolla, eivät öljy ja kaasu olleet mukana. Italian pääministerin Mario Draghin mukaan kaasua koskevista pakotteista, esimerkiksi tuontikiellosta, ei ole edes keskusteltu.

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell ennakoi torstaina Financial Timesille, että sen sijaan raakaöljyä koskevista pakotteista keskustellaan ensi viikolla.

”EU-maiden on hyvä ymmärtää, että jos sota Ukrainassa jatkuu, energian tuonti Venäjältä on lopulta katkaistava. Päätöksiä on tehtävä viimeistään toukokuun Eurooppa-neuvostossa. Hinta, jota EU politiikastaan maksaa ovat massamurhat, joita Venäjä Ukrainassa tekee”, Mario Draghi kommentoi torstaina.

LUE SEURAAVAKSI: